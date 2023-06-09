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В подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домов

В подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домов - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В подконтрольной Киеву части Херсонской под водой 3,6 тысяч домов

Более 3,6 тысячи домов затоплены на подконтрольном Украине правобережье Херсонщины из-за теракта на Каховской ГЭС, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T10:24

2023-06-09T10:24

2023-06-09T10:24

херсон

разрушение каховской гэс

каховская гэс

общество

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Более 3,6 тысячи домов затоплены на подконтрольном Украине правобережье Херсонщины из-за теракта на Каховской ГЭС, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.По его данным, в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 метров, по Херсону -5,35 метров. За ночь уровень воды сошел на 20 см.Ранее 7 июня Прокудин сообщал о 1853 затопленных домовладениях на подконтрольной Киеву части Херсонской области. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. На левобережье в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей, пострадали 62. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Читайте также на РИА новости Крым:С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тыс жителейПик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке

херсон

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, разрушение каховской гэс, каховская гэс, общество, украина, новости