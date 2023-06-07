На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов
Военная администрация: на правобережье Херсонщины под воду ушли 1853 дома
11:11 07.06.2023 (обновлено: 12:05 07.06.2023)
© Суспiльне ХерсонЗатопленные улицы Херсона
© Суспiльне Херсон
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В результате подрыва и последующего разрушения Каховской ГЭС 1853 домовладения ушли под воду на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"По состоянию на утро, затоплено 1853 дома на правобережной Херсонщине. По состоянию на 6 утра, эвакуировано 1457 человек", - сказал Прокудин в видеообращении.
Он отметил что интенсивность подтопления снижается, однако из-за значительных повреждений на дамбе, вода еще будет поступать, по прогнозам ее уровень увеличится еще примерно на метр в течение ближайших 20 часов.
© Суспiльне ХерсонЗатопленные улицы Херсона
© Суспiльне Херсон
Затопленные улицы Херсона
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг пиковых отметок. К утру 7 июня Леонтьев сообщил о семи пропавших без вести. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей. Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым: