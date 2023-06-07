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На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов

На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов - РИА Новости Крым, 07.06.2023

На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов

В результате подрыва и последующего разрушения Каховской ГЭС 1853 домовладения ушли под воду на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил в РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T11:11

2023-06-07T11:11

2023-06-07T12:05

херсонская область

херсон

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. В результате подрыва и последующего разрушения Каховской ГЭС 1853 домовладения ушли под воду на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил что интенсивность подтопления снижается, однако из-за значительных повреждений на дамбе, вода еще будет поступать, по прогнозам ее уровень увеличится еще примерно на метр в течение ближайших 20 часов.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг пиковых отметок. К утру 7 июня Леонтьев сообщил о семи пропавших без вести. Также в зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Жителей некоторых населенных пунктов начали эвакуировать. В Новокаховском округе введен режим ЧС. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей. Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Вода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшаетсяКрымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной водеПолное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, херсон, разрушение каховской гэс, каховская гэс, происшествия, украина, новости, общество