https://crimea.ria.ru/20230609/s-zatoplennykh-territoriy-khersonschiny-evakuirovany-5-tys-zhiteley-1129278702.html

С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей

С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 09.06.2023

С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей

Спасатели МЧС РФ эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области пять тысяч человек, в том числе детей и маломобильных граждан, сообщает утром в... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T09:50

2023-06-09T09:50

2023-06-09T09:59

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС РФ эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области пять тысяч человек, в том числе детей и маломобильных граждан, сообщает утром в пятницу пресс-служба министерства.Сейчас на месте работают 190 человек и 66 единиц транспорта, в готовность приведены спасатели Севастополя, Ростова, Донского и Тульского спасательных центров, силы и средства для ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС продолжают наращивать.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный течением.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСПик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоВ Чаплынке готовы принять жителей подтопленных районов области

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество, происшествия