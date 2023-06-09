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С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей
С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 09.06.2023
С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей
Спасатели МЧС РФ эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области пять тысяч человек, в том числе детей и маломобильных граждан, сообщает утром в... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T09:50
2023-06-09T09:50
2023-06-09T09:59
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС РФ эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области пять тысяч человек, в том числе детей и маломобильных граждан, сообщает утром в пятницу пресс-служба министерства.Сейчас на месте работают 190 человек и 66 единиц транспорта, в готовность приведены спасатели Севастополя, Ростова, Донского и Тульского спасательных центров, силы и средства для ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС продолжают наращивать.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный течением.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей.Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭСПик подъема воды в Херсонской области пройден - СальдоВ Чаплынке готовы принять жителей подтопленных районов области
новая каховка
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разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество, происшествия
С затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей
МЧС: на Херсонщине с затопленных территорий эвакуированы пять тысяч жителей
09:50 09.06.2023 (обновлено: 09:59 09.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС РФ эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области пять тысяч человек, в том числе детей и маломобильных граждан, сообщает утром в пятницу пресс-служба министерства.
"Сотрудники ведомства с помощью плавсредств спасли 1534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают 190 человек и 66 единиц транспорта, в готовность приведены спасатели Севастополя, Ростова, Донского и Тульского спасательных центров, силы и средства для ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС продолжают наращивать.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.
Сейчас уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать. Округ начинает откачку воды и восстановительные работы. На тех улицах, где воды уже нет, работники коммунальных служб убирают мусор, принесенный течением.
В регионе введен режим ЧС
. Проводится эвакуация жителей.
Всего в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Ликвидацией последствий наводнения занимается группировка спасателей МЧС. Спасательные плавсредства прибывают из Крыма.
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