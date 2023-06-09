https://crimea.ria.ru/20230609/katastrofy-ne-budet-ekolog-o-posledstviyakh-chp-na-kakhovskoy-ges-1129273604.html

Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС

Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС

Черное море сможет "переварит" излившуюся после повреждения дамбы Каховской ГЭС загрязненную водуь всего за одну - две недели. Достаточно серьезных, тем более... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T08:02

2023-06-09T08:02

2023-06-09T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Черное море сможет "переварит" излившуюся после повреждения дамбы Каховской ГЭС загрязненную водуь всего за одну - две недели. Достаточно серьезных, тем более трагических последствий для экосистемы нижне-днепровского региона и Черного моря в целом можно не опасаться. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил руководитель отдела Экологии бентоса Института биологии южных морей (ИнБЮМ РАН), кандидат биологических наук Алексей Петров.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей, пострадали 32. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Как пояснил кандидат биологических наук, ситуация вокруг прорыва дамбы Каховской ГЭС еще не завершена, поэтому озвучивать окончательные экологические последствия этих явлений пока рано. Однако не следует излишне драматизировать произошедшее, так как подобные инциденты, но природного характера - во время весенних паводковых наводнений - неоднократно случались и ранее.Днепро-Бугский лиманИзлившаяся вода по руслу Днепра устремится к Черному морю, но прежде окажется в Днепро-Бугском лимане. Это значительный по своим размерам и объемам водоем протяженностью около 70 км и шириной 11 км.При этом собеседник допустил, что в верховьях лимана возможно понижение солености на несколько единиц на одну-две недели. Однако для выживания обитателей лимана такое относительно кратковременное распреснение не критично."Подобные явления наблюдаются и в природных условиях. Например, когда восточные ветра сгоняют соленую воду в лимане, рыба на время отходит в благоприятные по солености акватории ближе к открытому морю и позже возвращается. Поэтому большинство организмов приспособлены к таким колебаниям, они не вызовут массовой гибели", – уверяет Петров.Мусор и донные отложенияКандидат биологических наук также усомнился в том, что водные массы могут принести избыточное число вредных веществ, смытых с окрестных полей и приусадебных участков, расположенных в пойме Днепра.Ученый напомнил, что законодательство как России, так и соседнего государства, запрещает строительство вредных производств, создание скотомогильников, кладбищ и прочих санитарно- и природоопасных объектов в водоохранных зонах рек и водохранилищ. Данное ограничение обусловлено именно тем, чтобы во время паводков не вымывались и не попадали в водные объекты какие-либо нежелательные вещества. Он выразил надежду, что водоохранное законодательство и в этом случае в целом было соблюдено."В этой связи возможны какие-то отдельные размывы на бытовом уровне (заполнения колодцев, смыв огородов), но в массе своей с экологической точки зрения это не должно привести к каким-то катастрофическим последствиям", – продолжил Петров.Не менее скептически собеседник отнесся и к сообщениям о якобы "тяжких последствиях размыва донных отложений Каховского водохранилища". Ученый напомнил, что водохранилище и само русло Днепра на протяжении десятилетий использовалось для сброса хозяйственно-бытовых и технических стоков предприятий Днепропетровско-Запорожской промышленной агломерации, сельских полей и прочего."При этом водохранилище также использовалось для нагула рыбы, из него пили, в нем купались … Следовательно, можно сделать вывод, что концентрации экологически вредных веществ, которые поступали в воду на протяжении 50-60 лет, не были критичны по своему уровню, либо эти загрязнения преобразовывались и нейтрализовались в процессе геохимических и биологических циклов в водной экосистеме, переходя в менее токсичные формы или депонируясь в донных отложениях”, – продолжил ученый.Столь же сомнительными представляются ему и заявления о тяжком вреде для экологии в результате "разлета тяжелых металлов" из осушенных береговых склонов Каховского водохранилища."Этот процесс может иметь место. Но его роль на фоне объемов промышленных выбросов Днепропетровско-Запорожской промышленной агломерации, которые и так постоянно разносятся ветром и водами по округе и оседают на почве и воде, крайне незначительна", – пояснил Петров.Подводя итог, кандидат биологических наук подчеркнул, что излив даже столь значительных водных масс не сможет оказать сколько-нибудь значительного влияния на экосистему Черного моря, тем более привести к снижению его солености. Пройдет одна - две недели, и если не будет дополнительных поступлений воды, экосистемы Днепро-Бугского лимана и Черного моря "переварят" эти объемы без последствий, резюмировал Петров.Ранее академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил о риске развития эпидемий на правобережной части Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСУровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровВода в Новой Каховке пригодна для питья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, черное море, разрушение каховской гэс, экология, общество, мнения, инбюм, херсонская область, авторы