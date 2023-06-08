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Пик подъема воды в Херсонской области пройден - Сальдо - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Пик подъема воды в Херсонской области пройден - Сальдо
Пик подъема воды в Херсонской области пройден - Сальдо - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Пик подъема воды в Херсонской области пройден - Сальдо
Основной пик подъема воды в городах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС пройден. Однако ситуация пока остается напряженной. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T21:23
2023-06-08T21:30
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
херсонская область
новая каховка
голая пристань
алешки
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Основной пик подъема воды в городах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС пройден. Однако ситуация пока остается напряженной. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо."Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но еще огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой", - написал он в своем Telegram.Пока говорить о сумме причиненного ущерба рано, но уже сегодня власти оценивают разрушения жилого фонда в 1,5 миллиарда рублей.При этом работы по ликвидации последствий продолжаются. На первом этапе планируется восстановить нарушенное водоснабжение, размытые дороги и жизненно важную инфраструктуру. "Фактически вся зона подтопления попадает в 15-километровую зону от линии фронта. Там каждый день идут обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований. В дни эвакуации мирных граждан исключений не было. Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно", - отметил он.К вечеру четверга число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до пяти тысяч человек, из них детей – 178, маломобильных граждан – 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.Ранее Сальдо сообщил о гибели двух мирных жителей в результате удара украинских боевиков по пункту эвакуации людей в Голой Пристани. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей, пострадали 32. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов областиЧисло госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растетВыплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди
https://crimea.ria.ru/20230608/ukhodili-kogda-voda-zashla-v-ogorod-kak-lyudi-spaslis-ot-potopa-v-kakhovke-1129258089.html
херсонская область
новая каховка
голая пристань
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владимир сальдо, разрушение каховской гэс, херсонская область, новая каховка, голая пристань, алешки, общество, новые регионы россии, новости
Пик подъема воды в Херсонской области пройден - Сальдо

Сальдо: пик подъема воды из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области пройдет

21:23 08.06.2023 (обновлено: 21:30 08.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка
Сотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Основной пик подъема воды в городах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС пройден. Однако ситуация пока остается напряженной. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
"Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но еще огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой", - написал он в своем Telegram.
Пока говорить о сумме причиненного ущерба рано, но уже сегодня власти оценивают разрушения жилого фонда в 1,5 миллиарда рублей.

"Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей", - отметил Сальдо.

При этом работы по ликвидации последствий продолжаются. На первом этапе планируется восстановить нарушенное водоснабжение, размытые дороги и жизненно важную инфраструктуру.
"Фактически вся зона подтопления попадает в 15-километровую зону от линии фронта. Там каждый день идут обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований. В дни эвакуации мирных граждан исключений не было. Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно", - отметил он.
Алексей Макарович, житель села Корсунка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Уходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
К вечеру четверга число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до пяти тысяч человек, из них детей – 178, маломобильных граждан – 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.
Ранее Сальдо сообщил о гибели двух мирных жителей в результате удара украинских боевиков по пункту эвакуации людей в Голой Пристани.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей, пострадали 32. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма.
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Владимир СальдоРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьНовая КаховкаГолая ПристаньАлешкиОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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