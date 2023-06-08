https://crimea.ria.ru/20230608/dva-cheloveka-pogibli-pri-obstrele-punkta-evakuatsii-v-khersonskoy-oblasti-1129264626.html

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области

Украинские боевики в четверг нанесли удар по пункту эвакуации в затопленной после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, погибли два человека, в том числе... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T14:01

2023-06-08T14:01

2023-06-08T14:14

херсонская область

голая пристань

обстрелы всу

происшествия

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в четверг нанесли удар по пункту эвакуации в затопленной после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, стреляли намеренно и по мирным людям. Ответственность за это преступление лежит на киевском режиме, подчеркнул он.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей, пострадали 32. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человекаПять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСВыплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди

https://crimea.ria.ru/20230608/minnaya-opasnost-zhiteley-khersonskoy-oblasti-prizyvayut-k-ostorozhnosti-1129263395.html

херсонская область

голая пристань

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, голая пристань, обстрелы всу, происшествия, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, новые регионы россии, новости