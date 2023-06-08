Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
Сальдо: два человека погибли и двое ранены при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани
14:01 08.06.2023 (обновлено: 14:14 08.06.2023)
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоБоевики ВСУ обстреляли пункт эвакуации людей из Голой Пристани
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в четверг нанесли удар по пункту эвакуации в затопленной после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, стреляли намеренно и по мирным людям. Ответственность за это преступление лежит на киевском режиме, подчеркнул он.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Погибли пять жителей, пострадали 32. Введен режим ЧС. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что вода продолжает поступать в Голую Пристань и Алешки. Уровень Днепра здесь поднялся на 12 метров. Однако жители покидают свои дома, когда они уже затоплены. Спасательная операция продолжается. На место прибывают спасательные плавсредства из Крыма.
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