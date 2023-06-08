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Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T13:16
2023-06-08T13:16
2023-06-08T13:16
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Спасатели и медики продолжают работать на месте происшествия.Как сообщалось, 28 мая вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная в ЛНР. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был 10-летний ребенок, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не смогли.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиковВрио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новые регионы россии, события в донбассе
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
Пасченик: в результате обстрела промзоны Луганска пострадали четыре человека