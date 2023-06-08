Рейтинг@Mail.ru
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230608/udar-po-promzone-luganska--postradali-chetyre-cheloveka-1129263048.html
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T13:16
2023-06-08T13:16
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новые регионы россии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123394003_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_3729ae4910371d741b59187d844b77da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Спасатели и медики продолжают работать на месте происшествия.Как сообщалось, 28 мая вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная в ЛНР. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был 10-летний ребенок, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не смогли.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиковВрио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
https://crimea.ria.ru/20230515/v-tsentre-luganska-progremel-moschnyy-vzryv-1128729300.html
луганск
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123394003_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_075f07b43f6677e3a30db1977fecdefc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новые регионы россии, события в донбассе
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека

Пасченик: в результате обстрела промзоны Луганска пострадали четыре человека

13:16 08.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСпециалисты Следкома на месте обстрелов в Донбассе
Специалисты Следкома на месте обстрелов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Спасатели и медики продолжают работать на месте происшествия.
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
15 мая, 14:21
В центре Луганска прогремел мощный взрыв
Как сообщалось, 28 мая вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная в ЛНР. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был 10-летний ребенок, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не смогли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков
Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
 
ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбществоНовые регионы РоссииСобытия в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
15:42Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре
15:18ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
14:57В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке
14:01Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
13:56Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
13:51Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди
13:42Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
13:37Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
13:29Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП
13:27РНКБ: более 80% ипотеки на ИЖС выдаются в рамках льготных госпрограмм
13:19Британские спецслужбы готовили диверсантов для подрыва ГЭС
13:16Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
13:08Прорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным
12:48Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки
12:43Крымским рисоводам компенсируют все затраты
12:34Вода в Новой Каховке пригодна для питья
12:21Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – Аксенов
11:54Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров
11:21Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
Лента новостейМолния