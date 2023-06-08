https://crimea.ria.ru/20230608/udar-po-promzone-luganska--postradali-chetyre-cheloveka-1129263048.html

Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека

Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:16

2023-06-08T13:16

2023-06-08T13:16

луганск

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

новые регионы россии

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Спасатели и медики продолжают работать на месте происшествия.Как сообщалось, 28 мая вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по городу Алмазная в ЛНР. В результате одна женщина погибла, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых был 10-летний ребенок, врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не смогли.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло10-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиковВрио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске

https://crimea.ria.ru/20230515/v-tsentre-luganska-progremel-moschnyy-vzryv-1128729300.html

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новые регионы россии, события в донбассе