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Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T09:29
2023-05-31T09:32
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
события в донбассе
новые регионы россии
общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Украинские националисты обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ночь на 31 мая. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось о четырех погибших строителях и 16 пострадавших.По данным Пасечника, в особо тяжелом состоянии находится двое пострадавших мирных жителей. Их перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Профильные службы продолжают работать на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНРПо заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионовПротив России ведется война по всем фронтам – Кремль
https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, события в донбассе, новые регионы россии, общество, обстрелы всу, новости
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло

Пасечник: при ударе по птицефабрике в ЛНР число погибших выросло до 5 человек, ранены 19

09:29 31.05.2023 (обновлено: 09:32 31.05.2023)
 
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Врач в больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Украинские националисты обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ночь на 31 мая. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось о четырех погибших строителях и 16 пострадавших.

"В результате удара националистов погибли пять человек. Еще 19 получили ранения различной степени тяжести. Все доставлены в медицинские учреждения республики", - написал он в своем Telegram.

По данным Пасечника, в особо тяжелом состоянии находится двое пострадавших мирных жителей. Их перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Профильные службы продолжают работать на месте происшествия.
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