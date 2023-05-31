https://crimea.ria.ru/20230531/chislo-pogibshikh-i-ranenykh-pri-udare-vsu-po-ptitsefabrike-lnr-vyroslo-1129093638.html

Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло

Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло

После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T09:29

2023-05-31T09:29

2023-05-31T09:32

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Украинские националисты обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ночь на 31 мая. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось о четырех погибших строителях и 16 пострадавших.По данным Пасечника, в особо тяжелом состоянии находится двое пострадавших мирных жителей. Их перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Профильные службы продолжают работать на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНРПо заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионовПротив России ведется война по всем фронтам – Кремль

https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html

луганская народная республика (лнр)

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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, события в донбассе, новые регионы россии, общество, обстрелы всу, новости