https://crimea.ria.ru/20230531/chislo-pogibshikh-i-ranenykh-pri-udare-vsu-po-ptitsefabrike-lnr-vyroslo-1129093638.html
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T09:29
2023-05-31T09:29
2023-05-31T09:32
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
события в донбассе
новые регионы россии
общество
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1b/1121256501_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_d0bda81a5e0cb55a9dd1793735a5744f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. После удара по птицефабрике в поселке Карпаты Луганской Народной Республики выросло число погибших и раненых. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Украинские националисты обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в ночь на 31 мая. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось о четырех погибших строителях и 16 пострадавших.По данным Пасечника, в особо тяжелом состоянии находится двое пострадавших мирных жителей. Их перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Профильные службы продолжают работать на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНРПо заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионовПротив России ведется война по всем фронтам – Кремль
https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1b/1121256501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e65cd4eb0617149703041b5987d9f46c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, события в донбассе, новые регионы россии, общество, обстрелы всу, новости
Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
Пасечник: при ударе по птицефабрике в ЛНР число погибших выросло до 5 человек, ранены 19
09:29 31.05.2023 (обновлено: 09:32 31.05.2023)