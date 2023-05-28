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Против России ведется война по всем фронтам – Кремль - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Против России ведется война по всем фронтам – Кремль
Против России ведется война по всем фронтам – Кремль - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Против России ведется война по всем фронтам – Кремль
Против России сегодня "идет война по всем фронтам", но в этой ситуации нужно не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления и двигаться к обозначенным... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T13:44
2023-05-28T13:44
дмитрий песков
кремль
россия
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Против России сегодня "идет война по всем фронтам", но в этой ситуации нужно не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления и двигаться к обозначенным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на антироссийские выпады западных стран, нельзя поддаваться эмоциям, нужно четко доводить до них неприемлемые для российской стороны действия и заявления."Мы должны не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления, собранность и силу делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты, и то, с чем мы будем воевать в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - отметил он.Отвечая на вопрос, есть ли у России силы и ресурсы довести до конца специальную военную операцию, Песков сказал, что поставленные президентом цели СВО не менялись и должны быть выполнены.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит – ПесковВ МИД назвали реальные цели Запада на УкраинеПутин назвал значение спецоперации для России и ее народа
https://crimea.ria.ru/20230526/konflikt-na-ukraine-skolko-esche-prodlitsya-i-chem-konchitsya--mnenie-1128978578.html
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, новости, сво, в мире, политика, безопасность
Против России ведется война по всем фронтам – Кремль

Песков: против России идет война по всем фронтам, но мы не должны поддаваться эмоциям

13:44 28.05.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Против России сегодня "идет война по всем фронтам", но в этой ситуации нужно не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления и двигаться к обозначенным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В более широком смысле слова идет война, война против нас по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности и так далее. Посягают на то, что раньше было абсолютно святым. Тем не менее, мы видим, что все эти незыблемые основы рушатся под ногами этих не брезгующих ничем представителей коллективного Запада", - сказал Песков в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на антироссийские выпады западных стран, нельзя поддаваться эмоциям, нужно четко доводить до них неприемлемые для российской стороны действия и заявления.
"Мы должны не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления, собранность и силу делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты, и то, с чем мы будем воевать в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - отметил он.
Отвечая на вопрос, есть ли у России силы и ресурсы довести до конца специальную военную операцию, Песков сказал, что поставленные президентом цели СВО не менялись и должны быть выполнены.
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26 мая, 20:02Радио "Спутник в Крыму"
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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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