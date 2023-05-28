https://crimea.ria.ru/20230528/protiv-rossii-vedetsya-voyna-po-vsem-frontam--kreml-1129025399.html

Против России ведется война по всем фронтам – Кремль

Против России ведется война по всем фронтам – Кремль - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Против России ведется война по всем фронтам – Кремль

Против России сегодня "идет война по всем фронтам", но в этой ситуации нужно не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления и двигаться к обозначенным... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T13:44

2023-05-28T13:44

2023-05-28T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Против России сегодня "идет война по всем фронтам", но в этой ситуации нужно не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления и двигаться к обозначенным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на антироссийские выпады западных стран, нельзя поддаваться эмоциям, нужно четко доводить до них неприемлемые для российской стороны действия и заявления."Мы должны не поддаваться эмоциям, сохранять трезвость мышления, собранность и силу делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам. Быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты, и то, с чем мы будем воевать в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - отметил он.Отвечая на вопрос, есть ли у России силы и ресурсы довести до конца специальную военную операцию, Песков сказал, что поставленные президентом цели СВО не менялись и должны быть выполнены.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад вовлечен в конфликт на Украине, но Россию это не остановит – ПесковВ МИД назвали реальные цели Запада на УкраинеПутин назвал значение спецоперации для России и ее народа

https://crimea.ria.ru/20230526/konflikt-na-ukraine-skolko-esche-prodlitsya-i-chem-konchitsya--mnenie-1128978578.html

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дмитрий песков, кремль, россия, украина, новости, сво, в мире, политика, безопасность