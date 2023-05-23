https://crimea.ria.ru/20230523/putin-nazval-znachenie-spetsoperatsii-dlya-rossii-i-ee-naroda-1128907422.html
Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа
Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа
С помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T15:38
2023-05-23T15:38
2023-05-23T15:42
владимир путин (политик)
россия
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246853_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_01750a4a6ea885e882dd83fec1191237.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.Путин подчеркнул, что РФ делает и будет делать все для того, чтобы защитить этих людей.Глава государства согласился с точкой зрения, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, возможно, самые сложные в своей новейшей истории. Вместе с тем, по словам российского лидера, в нынешней ситуации имеет место "особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны".Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаБолее 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУПутин: против России развязана настоящая война
https://crimea.ria.ru/20230523/oshelomlyayuschie-tsifry-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1128906948.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246853_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0f90e54d3a3456ce736dfced07097615.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости
Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа
Путин: с помощью СВО Россия пытается прекратить войну, которую ведут против нашего народа
15:38 23.05.2023 (обновлено: 15:42 23.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
"Девять лет против этих людей (жителей Донбасса – ред.) наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что РФ делает и будет делать все для того, чтобы защитить этих людей.
Глава государства согласился с точкой зрения, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, возможно, самые сложные в своей новейшей истории.
Вместе с тем, по словам российского лидера, в нынешней ситуации имеет место "особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны".
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
Читайте также на РИА Новости Крым: