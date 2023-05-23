https://crimea.ria.ru/20230523/putin-nazval-znachenie-spetsoperatsii-dlya-rossii-i-ee-naroda-1128907422.html

Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа

Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа

С помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T15:38

2023-05-23T15:38

2023-05-23T15:42

владимир путин (политик)

россия

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.Путин подчеркнул, что РФ делает и будет делать все для того, чтобы защитить этих людей.Глава государства согласился с точкой зрения, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, возможно, самые сложные в своей новейшей истории. Вместе с тем, по словам российского лидера, в нынешней ситуации имеет место "особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны".Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаБолее 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУПутин: против России развязана настоящая война

https://crimea.ria.ru/20230523/oshelomlyayuschie-tsifry-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1128906948.html

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владимир путин (политик), россия, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости