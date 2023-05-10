https://crimea.ria.ru/20230510/bolee-5-tysyach-chelovek-pogibli-v-donbasse-ot-deystviy-vfu-1128639339.html

Более 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУ

Более 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУ - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Более 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУ

Более пяти тысяч человек погибли от действий украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T14:54

2023-05-10T14:54

2023-05-10T14:54

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

ск рф (следственный комитет российской федерации)

украина

всу (вооруженные силы украины)

россия

новости

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Более пяти тысяч человек погибли от действий украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума.Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет все эти девять лет ведет расследования преступлений киевского режима в Донбассе."Сначала на расстоянии, потом на самих территориях. Вскрываем факты массовых захоронений мирных жителей", — добавил он.Как сообщалось, в Донецкой Народной Республике за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков. Командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ и двое бойцов нацбатальона "Азов"* обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов, а также за убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Бойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей МариуполяФранцузские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СКСК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, всу (вооруженные силы украины), россия, новости, александр бастрыкин