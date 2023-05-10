https://crimea.ria.ru/20230510/boytsa-vsu-i-dvoikh-azovtsev-osudyat-za-rasstrel-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1128630922.html

Бойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя

Бойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Бойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя

В Донецкой Народной Республике за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков - командир отделения 74-го отдельного... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T08:49

2023-05-10T08:49

2023-05-10T08:49

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины и двое бойцов нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Отмечается, что боевики обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов, а также за убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк "Азов"*) Ивана Бочкарева и Дмитрия Канупера."Следствием установлено, что Бочкарев и Канупер в один из дней в период с 15 по 20 марта 2022 года, находясь на позиции на улице Латышева города Мариуполя, исполняя заведомо преступные приказы командиров ВСУ и иных украинских вооруженных формирований, расстреляли из автоматического стрелкового оружия автомобиль с двумя гражданскими невооруженными мирными жителями, в результате чего находившиеся в автомобиле мужчины от полученных повреждений скончались на месте", - уточняют в СК.После "азовцы"* расстреляли еще двух невооруженных мирных жителей. От полученных ранений один мужчина скончался на месте, а второму удалось сбежать.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СКСК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями ХерсонаВ Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов

https://crimea.ria.ru/20230406/300-krupnokalibernykh-snaryadov-podrobnosti-rasstrela-vsu-svoikh-soldat-1128022303.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мариуполь, общество, новости, сво