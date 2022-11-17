https://crimea.ria.ru/20221117/v-khersone-ukrainskie-boeviki-kaznili-39-prorossiyskikh-aktivistov--1125419882.html

В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов

В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов

Украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T17:02

2022-11-17T17:02

2022-11-17T17:11

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По его словам, еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры. Имущество людей портят, фиксируют на камеру и отправляют владельцам квартир, выехавшим на левый берег Херсонской области.Отмечается, что все преступные действия боевиков документируются российскими правоохранителями.Ранее в администрации Херсонской области заявили, что Украина в одностороннем порядке заблокировала выезд мирного населения с правобережной части области.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html

https://crimea.ria.ru/20221117/ukraina-zakryla-vyezd-s-pravoberezhya-khersona-1125409109.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине