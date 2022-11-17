В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов
РИА Новости: украинские силовики расправляются с пророссийскими активистами в Херсоне
17:02 17.11.2022 (обновлено: 17:11 17.11.2022)
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России", - сказал он журналистам.
По его словам, еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры. Имущество людей портят, фиксируют на камеру и отправляют владельцам квартир, выехавшим на левый берег Херсонской области.
15 ноября, 19:57В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона
Отмечается, что все преступные действия боевиков документируются российскими правоохранителями.
Ранее в администрации Херсонской области заявили, что Украина в одностороннем порядке заблокировала выезд мирного населения с правобережной части области.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.