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В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов
В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов
Украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T17:02
2022-11-17T17:11
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По его словам, еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры. Имущество людей портят, фиксируют на камеру и отправляют владельцам квартир, выехавшим на левый берег Херсонской области.Отмечается, что все преступные действия боевиков документируются российскими правоохранителями.Ранее в администрации Херсонской области заявили, что Украина в одностороннем порядке заблокировала выезд мирного населения с правобережной части области.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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Новости
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов

РИА Новости: украинские силовики расправляются с пророссийскими активистами в Херсоне

17:02 17.11.2022 (обновлено: 17:11 17.11.2022)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики расстреляли 39 жителей Херсона за поддержку России, еще 74 человека увезли в неизвестном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России", - сказал он журналистам.
По его словам, еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Оставшихся горожан запугивают, врываясь в жилые дома и квартиры. Имущество людей портят, фиксируют на камеру и отправляют владельцам квартир, выехавшим на левый берег Херсонской области.
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9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
 
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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