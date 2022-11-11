https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennosluzhaschie-zavershili-perebrosku-na-levyy-bereg-dnepra-1125324249.html

Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра

Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра

Перегруппировка подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, потерь личного состава и вооружения не допущено. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T13:06

2022-11-11T13:06

2022-11-11T13:13

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Перегруппировка подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, потерь личного состава и вооружения не допущено. Об этом сообщили в Минобороны России.Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции.При переброске войск потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено, подчеркнули в Минобороны.Ранее 9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.

https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, херсонская область, министерство обороны рф