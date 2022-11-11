https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennosluzhaschie-zavershili-perebrosku-na-levyy-bereg-dnepra-1125324249.html
Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
Перегруппировка подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, потерь личного состава и вооружения не допущено. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T13:06
2022-11-11T13:06
2022-11-11T13:13
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Перегруппировка подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, потерь личного состава и вооружения не допущено. Об этом сообщили в Минобороны России.Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции.При переброске войск потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств не допущено, подчеркнули в Минобороны.Ранее 9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.
https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, министерство обороны рф
Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
Минобороны: российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
13:06 11.11.2022 (обновлено: 13:13 11.11.2022)