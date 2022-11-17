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Украина закрыла выезд с правобережья Херсона - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Украина закрыла выезд с правобережья Херсона
Украина закрыла выезд с правобережья Херсона - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Украина закрыла выезд с правобережья Херсона
Украина в одностороннем порядке блокирует выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T11:22
2022-11-17T11:22
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина в одностороннем порядке блокирует выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру. Об этом со ссылкой на пресс-службу областной администрации пишет РИА Новости.Уточняется, что до последнего момента выезд на правобережье оставался доступным, однако к этому времени украинская сторона заблокировала такую возможность. При этом вывоз людей из 15-километрвоой зоны левого берега Днепра продолжается.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Украина закрыла выезд с правобережья Херсона

Власти Херсонской области: Украина блокирует выезд мирных людей на правый берег Днепра

11:22 17.11.2022
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина в одностороннем порядке блокирует выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру. Об этом со ссылкой на пресс-службу областной администрации пишет РИА Новости.
Уточняется, что до последнего момента выезд на правобережье оставался доступным, однако к этому времени украинская сторона заблокировала такую возможность. При этом вывоз людей из 15-километрвоой зоны левого берега Днепра продолжается.
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9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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