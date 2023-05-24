В МИД назвали реальные цели Запада на Украине
Захарова: Запад создал на Украине идеальные условия для отработки новых видов оружия
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По ее словам, сегодня военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".
Кроме того, Захарова подчеркнула, что сейчас "Западом делается все для полного уничтожения украинцев как народа и общности".
"Сначала у них отняли историю, заставили переписать, затем их просто развратили через коррупцию, далее вывели на государственный переворот, полностью нарушив существующие в стране правила и порядки. Затем их ввергли в фазу кровавого внутреннего противостояния, а после - использовали для того, чтобы, как они говорят, нанести поражение России", - добавила Захарова.
Ранее экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение. Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.
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