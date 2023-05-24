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В МИД назвали реальные цели Запада на Украине

В МИД назвали реальные цели Запада на Украине - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В МИД назвали реальные цели Запада на Украине

Планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T13:38

2023-05-24T13:38

2023-05-24T13:38

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

украина

нато

оружие

поставки западного оружия украине

сша

великобритания

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Планомерная политика Запада привела к созданию на Украине идеальных полевых условий для отработки новых видов вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегий и тактики ведения гибридных войн", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, сегодня военный бизнес западных стран переживает настоящий "бум", но при этом "становится все более очевидным, что главное для них - чтобы военный конфликт не заканчивался".Кроме того, Захарова подчеркнула, что сейчас "Западом делается все для полного уничтожения украинцев как народа и общности".Ранее экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение. Он также высказал мнение, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в списокПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозВеликобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, нато, оружие, поставки западного оружия украине, сша, великобритания, европа, сво, россия