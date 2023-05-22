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Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
Любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T22:11
2023-05-22T22:11
2023-05-22T22:33
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в ходе пресс-конференции в рамках его визита в Севастополь.Он отметил, что цели России вполне понятны: это сохранить экономическую стабильность и целостность, включая территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. "Россия продолжит достигать поставленных целей... И, я думаю, любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены. Будь то сама Украина, или Польша, или иные интернациональные силы – все будут поражены.", – сказал Риттер.По его мнению, российско-украинский конфликт закончится, как только США откажут Киеву в дальнейших поставках вооружений, однако этого не происходит, что увеличивает число жертв.Отвечая на вопрос, что же должно произойти для того, чтобы США прекратили поставки, он сказал: "Россия должна победить".Ранее Риттер заявил, что Америка непременно предаст Украину. Читайте также на РИА Новости Крым: Почему Украина откладывает контрнаступление - мнениеКамеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО ДаниловаАксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
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Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
Экс-разведчик США о поставках Вашингтоном оружия Киеву: Россия должна победить
22:11 22.05.2023 (обновлено: 22:33 22.05.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в ходе пресс-конференции в рамках его визита в Севастополь.
Он отметил, что цели России вполне понятны: это сохранить экономическую стабильность и целостность, включая территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
"Россия продолжит достигать поставленных целей... И, я думаю, любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены. Будь то сама Украина, или Польша, или иные интернациональные силы – все будут поражены.", – сказал Риттер.
По его мнению, российско-украинский конфликт закончится, как только США откажут Киеву в дальнейших поставках вооружений, однако этого не происходит, что увеличивает число жертв.
"Если Америка прекратит поставку оружия Украине, война закончится завтра. Сегодня 22 мая. Посчитайте количество жизней, которые были и еще будут потеряны за время продолжения этой боевых действий. Все эти жизни можно было бы сохранить, если бы Америка перестала поставлять оружие", – отметил Риттер.
Отвечая на вопрос, что же должно произойти для того, чтобы США прекратили поставки, он сказал: "Россия должна победить".
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