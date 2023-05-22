Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/eks-razvedchik-ssha-skott-ritter-rossiya-dolzhna-pobedit-1128894004.html
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
Любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T22:11
2023-05-22T22:33
скотт риттер
сша
россия
сво
украина
в мире
поставки западного оружия украине
мнения
новости
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128892127_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_cc639704095eda44398be10eb5ff734e.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в ходе пресс-конференции в рамках его визита в Севастополь.Он отметил, что цели России вполне понятны: это сохранить экономическую стабильность и целостность, включая территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. "Россия продолжит достигать поставленных целей... И, я думаю, любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены. Будь то сама Украина, или Польша, или иные интернациональные силы – все будут поражены.", – сказал Риттер.По его мнению, российско-украинский конфликт закончится, как только США откажут Киеву в дальнейших поставках вооружений, однако этого не происходит, что увеличивает число жертв.Отвечая на вопрос, что же должно произойти для того, чтобы США прекратили поставки, он сказал: "Россия должна победить".Ранее Риттер заявил, что Америка непременно предаст Украину. Читайте также на РИА Новости Крым: Почему Украина откладывает контрнаступление - мнениеКамеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО ДаниловаАксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
сша
россия
украина
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128892127_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_a67f4c27f2f73612052532f6a43b6986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скотт риттер, сша, россия, сво, украина, в мире, поставки западного оружия украине, мнения, новости, севастополь, крым, видео
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить

Экс-разведчик США о поставках Вашингтоном оружия Киеву: Россия должна победить

22:11 22.05.2023 (обновлено: 22:33 22.05.2023)
 
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в ходе пресс-конференции в рамках его визита в Севастополь.
Он отметил, что цели России вполне понятны: это сохранить экономическую стабильность и целостность, включая территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
"Россия продолжит достигать поставленных целей... И, я думаю, любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены. Будь то сама Украина, или Польша, или иные интернациональные силы – все будут поражены.", – сказал Риттер.
По его мнению, российско-украинский конфликт закончится, как только США откажут Киеву в дальнейших поставках вооружений, однако этого не происходит, что увеличивает число жертв.
"Если Америка прекратит поставку оружия Украине, война закончится завтра. Сегодня 22 мая. Посчитайте количество жизней, которые были и еще будут потеряны за время продолжения этой боевых действий. Все эти жизни можно было бы сохранить, если бы Америка перестала поставлять оружие", – отметил Риттер.
Отвечая на вопрос, что же должно произойти для того, чтобы США прекратили поставки, он сказал: "Россия должна победить".
Ранее Риттер заявил, что Америка непременно предаст Украину.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение
Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова
Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
Скотт РиттерСШАРоссияСВОУкраинаВ миреПоставки западного оружия УкраинеМненияНовостиСевастопольКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Во вторник в Крыму снова грозы и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
23:01Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение
22:50Главные события и заявления дня: 22 мая
22:11Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
21:58Главные новости Крыма: 22 мая
21:43Американский военный эксперт предрек будущее США
21:18Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьми
20:36Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье
20:23В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
20:19Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
19:58Как живет в эвакуации Херсонский университет
19:42Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
19:27Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
19:21Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США
19:01Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит
18:38Что такое контртеррористическая операция
18:34Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер
18:26Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
18:09В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
Лента новостейМолния