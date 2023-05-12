https://crimea.ria.ru/20230512/kamery-zabronirovany-v-krymu-zhdut-sekretarya-snbo-danilova-1128695787.html

Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова

Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова

В Крыму готовы в любое время принять представителей киевского режима, тюремные камеры под них уже забронированы. Об этом заявил председатель парламента... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T18:48

2023-05-12T18:48

2023-05-12T18:48

владимир константинов

алексей данилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Крыму готовы в любое время принять представителей киевского режима, тюремные камеры под них уже забронированы. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова об "освобождении" Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.Ранее Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что Киев хочет закончить вооруженный конфликт к зиме этого года, "освободив все свои территории" и вернуться к границам Украины 1991 года.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, алексей данилов, украина, крым, новости крыма, политика, сво, безопасность республики крым и севастополя