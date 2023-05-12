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Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова
Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова
В Крыму готовы в любое время принять представителей киевского режима, тюремные камеры под них уже забронированы. Об этом заявил председатель парламента... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T18:48
2023-05-12T18:48
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Крыму готовы в любое время принять представителей киевского режима, тюремные камеры под них уже забронированы. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова об "освобождении" Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.Ранее Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что Киев хочет закончить вооруженный конфликт к зиме этого года, "освободив все свои территории" и вернуться к границам Украины 1991 года.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
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владимир константинов, алексей данилов, украина, крым, новости крыма, политика, сво, безопасность республики крым и севастополя
Камеры забронированы: в Крыму ждут секретаря СНБО Данилова

Константинов: тюремные камеры для Данилова и ему подобным в Крыму забронированы

18:48 12.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Крыму готовы в любое время принять представителей киевского режима, тюремные камеры под них уже забронированы. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова об "освобождении" Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
"Раньше они планировали пить пиво и закусывать черноморскими рапанами на набережной Ялты уже этим летом. Но похоже, на смену старой бредовой идее им потребовалась новая. Мы готовы принять этих персонажей в любое время года. Тюремные камеры под них уже забронированы", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
Ранее Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил, что Киев хочет закончить вооруженный конфликт к зиме этого года, "освободив все свои территории" и вернуться к границам Украины 1991 года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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