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Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
Владимир Зеленский в очередной раз заговорил о "деоккупации" Крыма как обязательном условии для установления мира. Об этом он заявил в поздравительной речи... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T12:50
2023-04-08T12:50
2023-04-08T12:50
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заговорил о "деоккупации" Крыма как обязательном условии для установления мира. Об этом он заявил в поздравительной речи перед ифтаром в так называемом "Центре мусульман Крыма" (ифтар – прием пищи после захода солнца во время священного для мусульман месяца Рамадан). Видео опубликовано в официальном Telegram-канале лидера киевского режима. Он заявил, что собирается "вернуться в Крым, и тогда в мир снова придет спокойствие"."Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира, для миропорядка, основанного на конвенциях и уставе ООН", - сказал он.Подобные инициативы Владимир Зеленский выдвигал уже неоднократно, в частности, ранее поручил премьер-министру Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос переименования России в Московию."Возвращение" Крыма тоже постепенно становится главной политической традицией официального Киева. Недавно об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк, который собирается не только захватить Крым в ближайшие полгода, но и "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил, что аппарат СНБО уже разработал юридическое обоснование, которое представят в новой стратегии "деоккупации" Крыма. В числе предложений – переименовать Севастополь в "объект №6" и снести памятник затопленным кораблям.Подробный список всех "возвращателей Крыма" - в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить КрымСломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить КрымОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" Крым
https://crimea.ria.ru/20230225/voennyy-zakhvat-kryma-po-formule-zelenskogo-v-krymu-otvetili-na-zayavleniya-1127190208.html
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Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
Зеленский: "деоккупация" Крыма является безальтернативным условием для мира на Украине