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Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов
Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов
Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook* ,... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T11:51
2023-04-02T11:52
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook* , также предлоожил снести памятник затопленным кораблям.Кроме того, секретарь СНБО выдвинул идею снести памятник затопленным кораблям, а на его постаменте установить другой объект.По его словам, аппаратом СНБО совместно со "специалистами и экспертами" уже разработано юридическое обоснование, которое будет представлено в новой редакции "стратегии деоккупации Крыма". Это, по мнению Данилова, станет ударом по идеологии РФ, поскольку город имеет большое патриотическое значение.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.Еще раньше украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду. В рамках "политики декоммунизации" Украине сносят мемориалы, переименовывают города и улицы. В частности в Киеве улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** - экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии КиеваИсторию Симферополя важно сохранять в топонимах – краеведДерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве
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верховная рада украины, алексей данилов, украина, севастополь, политика, новости, крым, новости крыма
Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов

Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал "переименование" Севастополь "в объект №6"

11:51 02.04.2023 (обновлено: 11:52 02.04.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook* , также предлоожил снести памятник затопленным кораблям.
"Город русской славы" переименовывается в "объект №6". Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на берегу Севастопольской бухты – ред.)", – написал Данилов.
Кроме того, секретарь СНБО выдвинул идею снести памятник затопленным кораблям, а на его постаменте установить другой объект.
По его словам, аппаратом СНБО совместно со "специалистами и экспертами" уже разработано юридическое обоснование, которое будет представлено в новой редакции "стратегии деоккупации Крыма". Это, по мнению Данилова, станет ударом по идеологии РФ, поскольку город имеет большое патриотическое значение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.
Еще раньше украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду. В рамках "политики декоммунизации" Украине сносят мемориалы, переименовывают города и улицы. В частности в Киеве улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
** - экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
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