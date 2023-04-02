https://crimea.ria.ru/20230402/rada-primet-reshenie-o-pereimenovanii-sevastopolya---danilov-1127928680.html

Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов

Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов

Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook* ,... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T11:51

2023-04-02T11:51

2023-04-02T11:52

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алексей данилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины рассмотрит решение о переименовании Севастополя. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook* , также предлоожил снести памятник затопленным кораблям.Кроме того, секретарь СНБО выдвинул идею снести памятник затопленным кораблям, а на его постаменте установить другой объект.По его словам, аппаратом СНБО совместно со "специалистами и экспертами" уже разработано юридическое обоснование, которое будет представлено в новой редакции "стратегии деоккупации Крыма". Это, по мнению Данилова, станет ударом по идеологии РФ, поскольку город имеет большое патриотическое значение.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.Еще раньше украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду. В рамках "политики декоммунизации" Украине сносят мемориалы, переименовывают города и улицы. В частности в Киеве улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** - экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии КиеваИсторию Симферополя важно сохранять в топонимах – краеведДерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве

https://crimea.ria.ru/20230311/psikhologicheskaya-diversiya-ekspert-o-rossii-moskovii-v-strategii-kieva-1127481528.html

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