https://crimea.ria.ru/20230323/istoriyu-simferopolya-vazhno-sokhranyat-v-toponimakh--kraeved-1127608121.html

Историю Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед

Историю Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Историю Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед

О том, как топонимы увековечивают историю и почему важно сохранять историческую память в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал краевед, автор книг о... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T21:23

2023-03-23T21:23

2023-03-23T21:23

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

крым в истории: секреты, факты, фото

история

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126185726_0:122:861:606_1920x0_80_0_0_3079ae4a451e0a59162f935492b361b3.jpg

Александр Шилко: историю важно сохранять в топонимах Александр Шилко: историю важно сохранять в топонимах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. О том, как топонимы увековечивают историю и почему важно сохранять историческую память в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал краевед, автор книг о Симферополе и телевизионного исторического проекта "На высоте" Александр Шилко.Появляются новые именаВ современном Симферополе есть улицы, названные в честь героев спецоперации – Максима Дзебина, Виктора Гудкова. В школах отрывают мемориальные доски, посвященные героям СВО. Есть в городе и улица Крымской весны.В то же время, отмечает историк, наименование и переименование улиц – это разные процессы."Город расширяется, появляются не только новые улицы, но и районы. Естественно, что будет множество улиц, которые можно называть именами современных героев, в том числе, и героев СВО", - считает историк.Переименовывать нужно осторожноПереименовывать улицы нужно осторожно и вдумчиво, возвращать старые названия. Такие, которые имеют историческое значение или речь идет об именах великих российских деятелей, говорит он."Это процесс естественный, он будет продолжаться, но не стоит десятками переименовывать улицы. Как это сегодня делается в сопредельном государстве. Не стоит этим заниматься так уж активно", - говорит краевед. И отмечает: не надо, переосмысливая прошлое, вешать на него новые ярлыки".Краевед напомнил, что история, как наука, тоже трансформируется, появляются новые источники.Много в Симферополе улиц, названия которых сохранились еще с советского периода. Речь не только героях Гражданской войны или Отечественной, но и о партийных работниках, номенклатуре.Так, есть в Симферополе и улица Ленина, и площадь, и бульвар имени вождя мирового пролетариата. И не обязательно переименовывать. К этой персоне следует относиться как к исторической личности, которую из истории России никаким образом не вычеркнешь, отмечает Шилко."Мне кажется историю надо оставить такой, какая она есть, естественно, больше узнавать об исторических личностях. В советские годы история была несколько односторонней. Но и тогда были герои. И когда в честь Бела Куна называли улицу, он был герой и ничего черного, только белое, светлое и хорошее. Хотя с этим именем связаны очень трагичные страницы истории", - заключает краевед.По его словам, сохранять объективность в вопросах переименования улиц, непросто. Именно поэтому в комиссии по переименованию входят различные эксперты, историки, которые принимают коллегиальное решение. По мысли краеведа, в дальнейшие такие вопросы будут обсуждаться широко, с историками, краеведами, гражданами."Екатерина II сделала больше, чем Карл Маркс""Сегодня улица Карла Маркса носит свое историческое название - Екатерининская. Это естественно и понятно. Потому что когда-то эта улица, несмотря на то, что переименовывалась очень много раз, так и называлась", - считает Шилко.Но в разные времена называлась также Дорогой на Москву, Полицейской, и улицей Троцкого.Историк напомнил, что Екатерина IIсделала намного больше для Крыма и Симферополя, чем Карл Макс, который мог и не знать о существовании этого города.По словам краеведа, до самого первого названия доходить в переименовании не нужно. Например, Екатерининская называлась Дорогой на Перекоп, а Воровского была "алуштинским направлением" и Воронцовской по имени князя здесь жившего."На территории Симферополя люди жили и две тысяч лет назад – Неаполь Скифский, и доисторический человек здесь жил, но Симферополю все равно менее 300 лет, потому что свое летоисчисление он ведет с момента, когда Екатерина и Потемкин приняли решение этот город создать рядом со средневековых поселением Ак-Мечеть", - говорит историк.История помнит имена"А что касается людей, которые жили в Симферополе и имеют прямое отношение к этому городу, так султан Кырым-Гирей был очень известным человеком, который подарил городу часть принадлежащей ему территории", - рассказывает Александр Шилко. И уточняет: именно поэтому сегодня Симферополь находится не по одной, а по обе стороны от реки Салгир."Когда-то бульвар Франко носил его имя Кырым-Гирея, потому что это была та земля, которую он передал городу", - говорит Шилко.По мнению Шилко, по этой причине бульвар Франко можно было бы переименовать."Франко, если к Крыму имел отношение, то точно не к Симферополю", - отметил он. - Просто когда-то на скорую руку нужно было делать Крым украинским".Также известным человеком, чье имя достойно быть увековеченным в истории, является крымский татарин генерал императорской армии Александр Рудзевич, который в войне 1812 года брал Париж."Очень важно, чтобы люди любили свой город и его историю. Потому что, на мой взгляд, по-настоящему ты можешь любить свою родину и то место, где ты живешь только тогда, когда тебя интересует, что здесь было до тебя – 50 лет назад, 100 лет назад, 200 лет назад. Вот когда ты проникнешься этим, тогда и сможешь чувствовать себя гражданином этого города. И будешь любить этот город. Стало быть, ты будешь его беречь, будешь хотеть, чтобы в этом городе продолжали жить новые и новые поколения, твои дети и внуки".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваЧерез Левкополь на Планерское: старые и новые топонимы КрымаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

https://crimea.ria.ru/20191203/Simferopol-na-oschup-kak-nezryachie-provodyat-ekskursii-vslepuyu-1117707202.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, крым в истории: секреты, факты, фото, история, новости, общество