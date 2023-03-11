https://crimea.ria.ru/20230311/psikhologicheskaya-diversiya-ekspert-o-rossii-moskovii-v-strategii-kieva-1127481528.html

"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева

"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева - РИА Новости Крым, 11.03.2023

"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева

Идея Киева переименовать Россию в Московию является частью серьезной психологической войны против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T15:18

2023-03-11T15:18

2023-03-11T15:25

эксклюзивы риа новости крым

мнения

украина

россия

политика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126069005_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_f5c8df726da309f64f497daee9a0ca77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Идея Киева переименовать Россию в Московию является частью серьезной психологической войны против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруттер.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.Психологическая диверсияВ качестве примера того, как Запад и подконтрольный ему Киев следует такой "стратегии психологической борьбы на ослабление России", эксперт привел историю с отравлением Скрипалей, политическое давление на российских спортсменов на Олимпиадах и, из последнего, – планомерное уничтожение Русской православной церкви на Украине."То есть, это не нужно воспринимать, как некий изолированный факт. Это то же самое, что и со Скрипалями: шоу должно продолжаться всегда. Они будут издеваться так, чтобы было по возможности больнее", – считает Бруттер.Практика, которую использует Киев в психологической войне с Россией, взята на вооружение украинским ЦИПСО, при этом создана по лекалам и под чутким руководством ЦРУ и Госдепа, уверен он. "Своих наработок у них нет, все идеи идут с Запада", – заметил эксперт.Чем ответит РоссияИ происходящее, по его мнению, еще раз доказывает, что Запад не собирается учитывать озабоченности и обеспокоенности РФ, ее пожелания и требования: "Все ради того, чтобы вывести Россию из себя".В ответ Россия может "ускорить проведение специальной военной операции, может применить более мощное оружие, окончательно наложить запрет на любые переговорные процессы с нынешним руководством Украины" и так далее. Найти правильную линию поведения довольно сложно, но необходимо, полагает эксперт.То, что за происходящим стоит Запад, ранее отметила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, идея такого переименования — еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима. По его словам, конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Путин подчеркнул: в условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, украина, россия, политика, сша, в мире