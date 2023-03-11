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"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева - РИА Новости Крым, 11.03.2023
"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
Идея Киева переименовать Россию в Московию является частью серьезной психологической войны против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T15:18
2023-03-11T15:18
2023-03-11T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Идея Киева переименовать Россию в Московию является частью серьезной психологической войны против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруттер.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.Психологическая диверсияВ качестве примера того, как Запад и подконтрольный ему Киев следует такой "стратегии психологической борьбы на ослабление России", эксперт привел историю с отравлением Скрипалей, политическое давление на российских спортсменов на Олимпиадах и, из последнего, – планомерное уничтожение Русской православной церкви на Украине."То есть, это не нужно воспринимать, как некий изолированный факт. Это то же самое, что и со Скрипалями: шоу должно продолжаться всегда. Они будут издеваться так, чтобы было по возможности больнее", – считает Бруттер.Практика, которую использует Киев в психологической войне с Россией, взята на вооружение украинским ЦИПСО, при этом создана по лекалам и под чутким руководством ЦРУ и Госдепа, уверен он. "Своих наработок у них нет, все идеи идут с Запада", – заметил эксперт.Чем ответит РоссияИ происходящее, по его мнению, еще раз доказывает, что Запад не собирается учитывать озабоченности и обеспокоенности РФ, ее пожелания и требования: "Все ради того, чтобы вывести Россию из себя".В ответ Россия может "ускорить проведение специальной военной операции, может применить более мощное оружие, окончательно наложить запрет на любые переговорные процессы с нынешним руководством Украины" и так далее. Найти правильную линию поведения довольно сложно, но необходимо, полагает эксперт.То, что за происходящим стоит Запад, ранее отметила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, идея такого переименования — еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима. По его словам, конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Путин подчеркнул: в условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
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news.crimea@rian.ru
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мнения, украина, россия, политика, сша, в мире
"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
Бруттер: идея Киева переименовать Россию в Московию – часть психологической войны
15:18 11.03.2023 (обновлено: 15:25 11.03.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Идея Киева переименовать Россию в Московию является частью серьезной психологической войны против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруттер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию
. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.
Психологическая диверсия
"Вы ошибаетесь, если думаете, что это ограничится Украиной. Они (киевские власти - ред.) будут требовать от всех своих европейских партнеров, чтобы они переименовали, – считает Бруттер. - Это то, что называется психологической диверсией. И это нельзя воспринимать как "Ой, смотрите, какой он смешной, Зеленский". Может быть. Но вопрос не в том, что Зеленский смешной, а в том, как мы на это реагируем".
В качестве примера того, как Запад и подконтрольный ему Киев следует такой "стратегии психологической борьбы на ослабление России", эксперт привел историю с отравлением Скрипалей
, политическое давление на российских спортсменов на Олимпиадах и, из последнего, – планомерное уничтожение Русской православной церкви на Украине.
"То есть, это не нужно воспринимать, как некий изолированный факт. Это то же самое, что и со Скрипалями: шоу должно продолжаться всегда. Они будут издеваться так, чтобы было по возможности больнее", – считает Бруттер.
Практика, которую использует Киев в психологической войне с Россией, взята на вооружение украинским ЦИПСО, при этом создана по лекалам и под чутким руководством ЦРУ и Госдепа, уверен он. "Своих наработок у них нет, все идеи идут с Запада", – заметил эксперт.
Чем ответит Россия
И происходящее, по его мнению, еще раз доказывает, что Запад не собирается учитывать озабоченности и обеспокоенности РФ, ее пожелания и требования: "Все ради того, чтобы вывести Россию из себя".
В ответ Россия может "ускорить проведение специальной военной операции, может применить более мощное оружие, окончательно наложить запрет на любые переговорные процессы с нынешним руководством Украины" и так далее. Найти правильную линию поведения довольно сложно, но необходимо, полагает эксперт.
"И здесь вопрос не в том, чтобы выстоять, а в том, чтобы победить", - подчеркнул Бруттер.
То, что за происходящим стоит Запад, ранее отметила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, идея такого переименования — еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима. По его словам, конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Путин подчеркнул: в условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность.
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