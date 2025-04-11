https://crimea.ria.ru/20250411/vsu-prodolzhayut-udary-po-rossiyskim-energoobektam-1145594043.html

ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам

ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам - РИА Новости Крым, 11.04.2025

ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам

Киевский режим продолжает нарушать договор о прекращении ударов по объектам энергетики, за прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T12:53

2025-04-11T12:53

2025-04-11T12:53

министерство обороны рф

обстрелы всу

мораторий на удары по энергосистеме

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает нарушать договор о прекращении ударов по объектам энергетики, за прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Согласно российско-американской договоренности, с 18 марта действует мораторий на удары по энергообъектам.Так, в Брянской области ВСУ обстреляли энергообъект "Хвощевская", что привело к отключению высоковольтной линии и потере электроснабжения в Севском районе. В Курской области противник обстрелял объект филиала Россетей "Мокрушино", из-за чего произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, остались без света потребителей в Беловском районе. В Луганской Народной Республике повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, ранен инженер. Также атакована электроподстанция "Рубежная", в результате выведен из строя трансформатор. Кроме того, дроном атакована подстанция Пологи в Запорожской области. Около 7 250 человек в шести населенных пунктах остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииВойска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнениеПолугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, мораторий на удары по энергосистеме, новости, россия