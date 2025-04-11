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ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам
ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам - РИА Новости Крым, 11.04.2025
ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам
Киевский режим продолжает нарушать договор о прекращении ударов по объектам энергетики, за прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T12:53
2025-04-11T12:53
министерство обороны рф
обстрелы всу
мораторий на удары по энергосистеме
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает нарушать договор о прекращении ударов по объектам энергетики, за прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Согласно российско-американской договоренности, с 18 марта действует мораторий на удары по энергообъектам.Так, в Брянской области ВСУ обстреляли энергообъект "Хвощевская", что привело к отключению высоковольтной линии и потере электроснабжения в Севском районе. В Курской области противник обстрелял объект филиала Россетей "Мокрушино", из-за чего произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, остались без света потребителей в Беловском районе. В Луганской Народной Республике повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, ранен инженер. Также атакована электроподстанция "Рубежная", в результате выведен из строя трансформатор. Кроме того, дроном атакована подстанция Пологи в Запорожской области. Около 7 250 человек в шести населенных пунктах остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииВойска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнениеПолугодовалый ребенок ранен при атаке ВСУ в Брянской области
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министерство обороны рф, обстрелы всу, мораторий на удары по энергосистеме, новости, россия
ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам

ВСУ совершили пять атак по объектам энергетики в России – Минобороны РФ

12:53 11.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает нарушать договор о прекращении ударов по объектам энергетики, за прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Согласно российско-американской договоренности, с 18 марта действует мораторий на удары по энергообъектам.

"За прошедшие сутки ВСУ совершили пять односторонних атак на объекты российской энергетики", – проинформировали в военном ведомстве.

Так, в Брянской области ВСУ обстреляли энергообъект "Хвощевская", что привело к отключению высоковольтной линии и потере электроснабжения в Севском районе.
В Курской области противник обстрелял объект филиала Россетей "Мокрушино", из-за чего произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, остались без света потребителей в Беловском районе.
В Луганской Народной Республике повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, ранен инженер. Также атакована электроподстанция "Рубежная", в результате выведен из строя трансформатор.
Кроме того, дроном атакована подстанция Пологи в Запорожской области. Около 7 250 человек в шести населенных пунктах остались без света.
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Министерство обороны РФОбстрелы ВСУМораторий на удары по энергосистемеНовостиРоссия
 
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