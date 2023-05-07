https://crimea.ria.ru/20230507/aksenov-na-frontakh-svo-formiruetsya-novaya-elita-rossii-1128589269.html

Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России

Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России

На фронтах спецоперации формируется новая элита России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих с днем создания Вооруженных сил РФ. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T11:18

2023-05-07T11:18

2023-05-07T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. На фронтах спецоперации формируется новая элита России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих с днем создания Вооруженных сил РФ."Наши Вооруженные силы – гордость России, основа безопасности нашей страны, щит и меч Родины. Современная российская армия – это сплав славных традиций, новейших технологий, современных достижений военной науки и, конечно, мужества и героизма наших воинов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что армия России прошла огромный путь за прошедшие годы, а подготовка личного состава "вышла на качественно новый уровень". Сейчас российским военным приходится выполнять сложнейшие задачи в зоне СВО и "воевать, по сути, с силами НАТО".7 мая 1992 года президент РФ подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО отправят новые танки и вооружение – МинобороныАксенов наградил крымских бойцов на передовойКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, сергей аксенов, сво, россия, безопасность, общество, крым, новости крыма