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Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
На фронтах спецоперации формируется новая элита России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих с днем создания Вооруженных сил РФ. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T11:18
2023-05-07T11:27
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. На фронтах спецоперации формируется новая элита России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих с днем создания Вооруженных сил РФ."Наши Вооруженные силы – гордость России, основа безопасности нашей страны, щит и меч Родины. Современная российская армия – это сплав славных традиций, новейших технологий, современных достижений военной науки и, конечно, мужества и героизма наших воинов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что армия России прошла огромный путь за прошедшие годы, а подготовка личного состава "вышла на качественно новый уровень". Сейчас российским военным приходится выполнять сложнейшие задачи в зоне СВО и "воевать, по сути, с силами НАТО".7 мая 1992 года президент РФ подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО отправят новые танки и вооружение – МинобороныАксенов наградил крымских бойцов на передовойКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине
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армия и флот, вооруженные силы россии, сергей аксенов, сво, россия, безопасность, общество, крым, новости крыма
Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России

Глава Крыма поздравил военных с Днем создания Вооруженных Сил России

11:18 07.05.2023 (обновлено: 11:27 07.05.2023)
 
Армия России
Армия России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. На фронтах спецоперации формируется новая элита России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих с днем создания Вооруженных сил РФ.
"Наши Вооруженные силы – гордость России, основа безопасности нашей страны, щит и меч Родины. Современная российская армия – это сплав славных традиций, новейших технологий, современных достижений военной науки и, конечно, мужества и героизма наших воинов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что армия России прошла огромный путь за прошедшие годы, а подготовка личного состава "вышла на качественно новый уровень". Сейчас российским военным приходится выполнять сложнейшие задачи в зоне СВО и "воевать, по сути, с силами НАТО".

"На фронтах СВО формируется новая элита России. Мы помним знаменитое высказывание императора Александра III: "У России есть только два союзника — ее армия и флот". Оно особенно актуально сегодня. Единство народа и армии – залог нашей Победы!" - подчеркнул глава Крыма.

7 мая 1992 года президент РФ подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.
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Армия и флотВооруженные силы РоссииСергей АксеновСВОРоссияБезопасностьОбществоКрымНовости Крыма
 
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