https://crimea.ria.ru/20230505/v-zonu-svo-otpravyat-novye-tanki-i-vooruzhenie--minoborony-1128565796.html

В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился взять на особый контроль вопросы непрерывного и ритмичного снабжения российских войск в зоне СВО... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T17:45

2023-05-05T17:45

2023-05-05T17:45

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

сергей шойгу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился взять на особый контроль вопросы непрерывного и ритмичного снабжения российских войск в зоне СВО необходимым вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Соответствующее распоряжение Шойгу дал своему заместителю, генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за материально-техническое обеспечение ВС РФ, по итогам инспектирования в Южном военном округе готовности военной техники и вооружения для отправки в зону спецоперации.Министру обороны представили новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск, поставленных предприятиями ОПК.Также Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.По словам Кузьменкова, ремонтные подразделения ВС РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК организовали круглосуточную работу, благодаря чему количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении 3:2.Министр обороны также заслушал доклады заместителей и командующих группировок по текущей обстановке и планам в зоне СВО. Мероприятие прошло в штабе объединенной группировки российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, новости