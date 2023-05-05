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В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился взять на особый контроль вопросы непрерывного и ритмичного снабжения российских войск в зоне СВО... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T17:45
2023-05-05T17:45
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
сергей шойгу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился взять на особый контроль вопросы непрерывного и ритмичного снабжения российских войск в зоне СВО необходимым вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Соответствующее распоряжение Шойгу дал своему заместителю, генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за материально-техническое обеспечение ВС РФ, по итогам инспектирования в Южном военном округе готовности военной техники и вооружения для отправки в зону спецоперации.Министру обороны представили новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск, поставленных предприятиями ОПК.Также Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.По словам Кузьменкова, ремонтные подразделения ВС РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК организовали круглосуточную работу, благодаря чему количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении 3:2.Министр обороны также заслушал доклады заместителей и командующих группировок по текущей обстановке и планам в зоне СВО. Мероприятие прошло в штабе объединенной группировки российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск Земля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, новости
В зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

Минобороны: к отправке в зону спецоперации готовы партии боевых машин и спецтехники

17:45 05.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился взять на особый контроль вопросы непрерывного и ритмичного снабжения российских войск в зоне СВО необходимым вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Соответствующее распоряжение Шойгу дал своему заместителю, генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за материально-техническое обеспечение ВС РФ, по итогам инспектирования в Южном военном округе готовности военной техники и вооружения для отправки в зону спецоперации.
"Глава российского военного ведомства поставил задачу... держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой", – говорится в сообщении Минобороны.
Министру обороны представили новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск, поставленных предприятиями ОПК.
Также Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.
По словам Кузьменкова, ремонтные подразделения ВС РФ совместно с бригадами предприятий российского ОПК организовали круглосуточную работу, благодаря чему количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении 3:2.
"Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооруженных Сил РФ в районах специальной военной операции", – уточнили в ведомстве.
Министр обороны также заслушал доклады заместителей и командующих группировок по текущей обстановке и планам в зоне СВО. Мероприятие прошло в штабе объединенной группировки российских войск.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииСергей ШойгуНовости
 
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