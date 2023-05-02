https://crimea.ria.ru/20230502/bolee-500-pogibshikh--v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-1128487835.html
Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации в ходе спецоперации уничтожили порядка 500 украинских военных и наемников, а также значительное количество военной техники РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T17:06
2023-05-02T17:06
2023-05-02T17:07
сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе спецоперации уничтожили порядка 500 украинских военных и наемников, а также значительное количество военной техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника - в 124 районах", - говорится в сообщении.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника возле сел Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области."В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении ликвидированы порядка 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.Также возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.Ситуация на Красном ЛиманеСилы группировки "Центр" нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР."Уничтожено около 65 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20. Возле Григоровки Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в оборонном ведомстве.Что происходит на Херсонском и других направленияхВ результате огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожено порядка 30 украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области разбит склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесен удар по позициям противника возле Угледара, Темировки, Гуляйполя и Орехова."Потери противника здесь составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.Ход боев на Донецком направленииШтурмовые отряды в течение суток вели бои в западной части города Артемовск. Российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили подразделения ВСУ в районе трех населенных пунктов."На данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица Д-20", - проинформировали в ведомстве.Также средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины, перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Вооруженные силы России уничтожили за этот период восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдатСистемы ПВО сбили три украинских самолетаШойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
https://crimea.ria.ru/20230502/vzyali-s-potolka-peskov-o-dannykh-pentagona-po-poteryam-rossii-v-svo-1128482481.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область, запорожская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе спецоперации уничтожили порядка 500 украинских военных и наемников, а также значительное количество военной техники противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника - в 124 районах", - говорится в сообщении.
Обстановка на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника возле сел Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области.
"В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении ликвидированы порядка 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - проинформировали в Минобороны.
Также возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.
Ситуация на Красном Лимане
Силы группировки "Центр" нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР.
"Уничтожено около 65 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20. Возле Григоровки Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в оборонном ведомстве.
Что происходит на Херсонском и других направлениях
В результате огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожено порядка 30 украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области разбит склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесен удар по позициям противника возле Угледара, Темировки, Гуляйполя и Орехова.
"Потери противника здесь составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.
Ход боев на Донецком направлении
Штурмовые отряды в течение суток вели бои в западной части города Артемовск. Российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили подразделения ВСУ в районе трех населенных пунктов.
"На данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих
и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица Д-20", - проинформировали в ведомстве.
Также средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета
воздушных сил Украины, перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Вооруженные силы России уничтожили за этот период восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.
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