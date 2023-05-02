Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили три украинских самолета - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230502/sistemy-pvo-sbili-tri-ukrainskikh-samoleta-1128485809.html
Системы ПВО сбили три украинских самолета
Системы ПВО сбили три украинских самолета - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Системы ПВО сбили три украинских самолета
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T15:59
2023-05-02T15:59
сво
пво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
херсонская область
беспилотник (дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128485569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_444f222e56085afaba7db3c70b56697b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Противовоздушной обороной уничтожены также восемь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.Всего с начала спецоперации российскими силами уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3 919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 938 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуУкраинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230411/umnuyu-bombu-i-devyat-ukrainskikh-dronov-sbila-rossiyskaya-pvo-1128117464.html
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128485569_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c7f2f60d062591ddbc7f0827cce6866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, беспилотник (дрон)
Системы ПВО сбили три украинских самолета

Минобороны: российские ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

15:59 02.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО в зоне спецоперации
Работа ПВО ЮВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами ПВО уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит возле населенного пункта Велетенское Херсонской области", - говорится в сообщении.
Противовоздушной обороной уничтожены также восемь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.
Российские средства ПВО
11 апреля, 15:31
"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
Всего с начала спецоперации российскими силами уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3 919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 938 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Феодосией сбили украинскую ракету
Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
 
СВОПВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеХерсонская областьБеспилотник (дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
17:35Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность
17:21ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
17:06Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
16:49Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
16:14Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
16:05Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину
15:59Системы ПВО сбили три украинских самолета
15:52Путин проводит совещание с правительством - видео
15:38Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
15:18В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
15:12"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
15:03"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО
14:37Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
14:24Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
13:59Модельер с мировым именем: жизнь Валентина Юдашкина в 12 фотоснимках
13:24Шойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
13:18Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц
13:13Валентин Юдашкин: биография
13:04Умер Валентин Юдашкин
Лента новостейМолния