https://crimea.ria.ru/20230502/sistemy-pvo-sbili-tri-ukrainskikh-samoleta-1128485809.html

Системы ПВО сбили три украинских самолета

Системы ПВО сбили три украинских самолета - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Системы ПВО сбили три украинских самолета

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T15:59

2023-05-02T15:59

2023-05-02T15:59

сво

пво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

херсонская область

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Противовоздушной обороной уничтожены также восемь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.Всего с начала спецоперации российскими силами уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3 919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 938 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуУкраинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230411/umnuyu-bombu-i-devyat-ukrainskikh-dronov-sbila-rossiyskaya-pvo-1128117464.html

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, беспилотник (дрон)