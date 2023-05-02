https://crimea.ria.ru/20230502/sistemy-pvo-sbili-tri-ukrainskikh-samoleta-1128485809.html
Системы ПВО сбили три украинских самолета
Системы ПВО сбили три украинских самолета - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Системы ПВО сбили три украинских самолета
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T15:59
2023-05-02T15:59
2023-05-02T15:59
сво
пво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины, восемь снарядов HIMARS и две ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Противовоздушной обороной уничтожены также восемь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.Всего с начала спецоперации российскими силами уничтожены 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3 919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 938 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Феодосией сбили украинскую ракетуУкраинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230411/umnuyu-bombu-i-devyat-ukrainskikh-dronov-sbila-rossiyskaya-pvo-1128117464.html
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сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, беспилотник (дрон)
Системы ПВО сбили три украинских самолета
Минобороны: российские ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25