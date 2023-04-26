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Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью
Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью
Су-25 воздушных сил Украины сбит средствами противовоздушной обороны России в Херсонской области. Также перехвачены 16 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T15:49
2023-04-26T15:47
сво
херсонская область
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Су-25 воздушных сил Украины сбит средствами противовоздушной обороны России в Херсонской области. Также перехвачены 16 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих.Также в районе острова Великий поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ. Огнем авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении шести диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и населенных пунктах Луганской и Донецкой Народных Республик и отражении поптыки контратаки ВСУ и наемников в Артемовске.А группировка "Юг" сообщила о срыве ротации и уничтожении подразделений противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – МинобороныШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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сво, херсонская область, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новые регионы россии, новости
Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью

Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области

15:49 26.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России в зоне СВО
Работа противовоздушной обороны России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Су-25 воздушных сил Украины сбит средствами противовоздушной обороны России в Херсонской области. Также перехвачены 16 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе Велетенского Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – говорится в сообщении.
Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих.
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15:35
В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников
Также в районе острова Великий поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ. Огнем авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении шести диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и населенных пунктах Луганской и Донецкой Народных Республик и отражении поптыки контратаки ВСУ и наемников в Артемовске.
А группировка "Юг" сообщила о срыве ротации и уничтожении подразделений противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.
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СВОХерсонская областьМинистерство обороны РФПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииНовости
 
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