https://crimea.ria.ru/20230426/ukrainskiy-su-25-sbit-v-nebe-nad-khersonskoy-oblastyu-1128378484.html

Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью

Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Украинский Су-25 сбит в небе над Херсонской областью

Су-25 воздушных сил Украины сбит средствами противовоздушной обороны России в Херсонской области. Также перехвачены 16 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T15:49

2023-04-26T15:49

2023-04-26T15:47

сво

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Су-25 воздушных сил Украины сбит средствами противовоздушной обороны России в Херсонской области. Также перехвачены 16 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк". Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих.Также в районе острова Великий поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ. Огнем авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении шести диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и населенных пунктах Луганской и Донецкой Народных Республик и отражении поптыки контратаки ВСУ и наемников в Артемовске.А группировка "Юг" сообщила о срыве ротации и уничтожении подразделений противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – МинобороныШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230426/v-artemovske-presechena-popytka-kontrataki-vsu-i-naemnikov-1128377784.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, херсонская область, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новые регионы россии, новости