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Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли
Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли
Срок ввода в эксплуатацию строящегося в Симферополе центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете перенесен с конца РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T14:03
2024-05-21T14:03
2024-05-21T14:03
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
симферополь
госпрограмма социально-экономического развития крыма
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Срок ввода в эксплуатацию строящегося в Симферополе центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете перенесен с конца 2024 года на весну 2025 года. Об этом сообщил руководитель строительства объекта Сергей Кудрявцев.Строительство центра площадью более 20 тысяч квадратных метров началось в 2016 году. Осенью 2019 года подрядчик приостановил работы, ссылаясь на недостаток средств. Здание включили в перечень объектов, по которым необходимо выполнить обследование строительных конструкций и консервацию. После корректировки проектно-сметной документации и заключения контракта с новым подрядчиком в мае 2022 года работы возобновились. Предельная стоимость объекта возросла до 1,1 млрд рублей. В конце прошлого года сообщалось, что строительные работы на объекте должны завершиться в октябре 2024 года.По словам Кудрявцева, за время после заключения контракта новый подрядчик проложил наружные сети (водоснабжение, канализация, электроснабжение, подземная часть теплотрассы) и на данный момент занимается благоустройством прилегающей территории."Самая дорогостоящая и трудоемкая часть объекта – зимний сад. На данный момент мы подготовили детализированный проект, процентов на 80 он готов. Проектировщики дали небольшие замечания, в течение месяца мы их устраним и уже где-то в начале июля отдадим в производство. Планируем до конца года зимний сад построить", - сообщил руководитель строительства.Первый зампредседателя госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов подтвердил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2025 года. По его словам, перед подрядчиком стоит задача до начала осени подключить объект ко всем коммуникациям, в первую очередь к теплу."В рамках первой очереди у нас предусмотрено строительство мест для размещения 720 человек. Это будут благоустроенные номерные фонды, каждая секция будет иметь отдельную душевую и кухню. Кроме того, в центре предполагается строительство второго корпуса с большой библиотекой и большого количества актовых залов, учебных классов, спортзала", - рассказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развитияКогда в Керчи построят новый ледовый катокМедкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительства
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крымский инженерно-педагогический университет (кипу), симферополь, госпрограмма социально-экономического развития крыма, строительство, новости крыма, крым
Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли
Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму перенесли на весну 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Срок ввода в эксплуатацию строящегося в Симферополе центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете перенесен с конца 2024 года на весну 2025 года. Об этом сообщил руководитель строительства объекта Сергей Кудрявцев.
"В рамках действующего соглашения мы обязаны закончить строительно-монтажные работы в октябре этого года и в середине декабря получить ЗОС (заключение о соответствии - ред.). Но по объективным причинам сроки будут переноситься на 2025 год", - сказал журналистам представитель подрядчика.
Строительство центра площадью более 20 тысяч квадратных метров началось в 2016 году. Осенью 2019 года подрядчик приостановил работы, ссылаясь на недостаток средств. Здание включили в перечень объектов, по которым необходимо выполнить обследование строительных конструкций и консервацию. После корректировки проектно-сметной документации и заключения контракта с новым подрядчиком в мае 2022 года работы возобновились. Предельная стоимость объекта возросла до 1,1 млрд рублей. В конце прошлого года сообщалось
, что строительные работы на объекте должны завершиться в октябре 2024 года.
По словам Кудрявцева, за время после заключения контракта новый подрядчик проложил наружные сети (водоснабжение, канализация, электроснабжение, подземная часть теплотрассы) и на данный момент занимается благоустройством прилегающей территории.
"Самая дорогостоящая и трудоемкая часть объекта – зимний сад. На данный момент мы подготовили детализированный проект, процентов на 80 он готов. Проектировщики дали небольшие замечания, в течение месяца мы их устраним и уже где-то в начале июля отдадим в производство. Планируем до конца года зимний сад построить", - сообщил руководитель строительства.
На данный момент на объекте постоянно работают 40 человек, при этом численность рабочих в ближайшее время будет увеличена. Общая готовность объекта составляет 73%. Рабочие приступили к монтажу слаботочных систем, также предстоит капитальный ремонт 11-го и 12-го этажей, которые за время простоя пришли в аварийное состояние, и полная замена лифтов, также пришедших в негодность.
Первый зампредседателя госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов подтвердил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2025 года. По его словам, перед подрядчиком стоит задача до начала осени подключить объект ко всем коммуникациям, в первую очередь к теплу.
"В рамках первой очереди у нас предусмотрено строительство мест для размещения 720 человек. Это будут благоустроенные номерные фонды, каждая секция будет иметь отдельную душевую и кухню. Кроме того, в центре предполагается строительство второго корпуса с большой библиотекой и большого количества актовых залов, учебных классов, спортзала", - рассказал он.
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