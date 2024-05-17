https://crimea.ria.ru/20240517/kogda-v-kerchi-postroyat-novyy-ledovyy-katok-1137370562.html
Когда в Керчи построят новый ледовый каток
Когда в Керчи построят новый ледовый каток - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Когда в Керчи построят новый ледовый каток
Строительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T17:45
2024-05-17T17:45
2024-05-17T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Строительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025 года начнется набор детей в группы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения стройплощадки.Кроме того, по его словам, до конца 2025 года здесь планируется построить плавательный бассейн с профессиональной чашей.Проект реализуется Спортивной школой зимних видов спорта "Наследие", возглавляемой фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом."Это уже третий каток, который мы делаем в Крыму благодаря поддержке главы республики. В Керчи он будет отличаться еще и тем, что здесь будет трибуна для зрителей, также мы предусмотрели дорожку для занятий керлингом. Так что появится три вида спорта", - сказал спортсмен.По инициативе школы "Наследие" в Крыму уже построены два ледовых катка – в Симферополе и селе Уютное Сакского района. Их посещают на бесплатной основе 800 детей, также действует ночная хоккейная лига.В ноябре прошлого года Авербух рассказал РИА Новости Крым о планах возвести в столице республики большой каток на два ледовых поля.
https://crimea.ria.ru/20230324/averbukh-soobschil-ob-otkrytii-vtoroy-shkoly-figurnogo-kataniya-v-krymu--1127756455.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илья авербух, сергей аксенов, спорт, керчь, ледовый каток, новости крыма, крым
Когда в Керчи построят новый ледовый каток
Новый спортивный ледовый каток в Керчи построят до конца 2024 года – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Строительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025 года начнется набор детей в группы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения стройплощадки.
"Новый спортивный ледовый каток появится в Керчи в текущем году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, до конца 2025 года здесь планируется построить плавательный бассейн с профессиональной чашей.
Проект реализуется Спортивной школой зимних видов спорта "Наследие", возглавляемой фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом.
"Это уже третий каток, который мы делаем в Крыму благодаря поддержке главы республики. В Керчи он будет отличаться еще и тем, что здесь будет трибуна для зрителей, также мы предусмотрели дорожку для занятий керлингом. Так что появится три вида спорта", - сказал спортсмен.
По инициативе школы "Наследие" в Крыму уже построены два ледовых катка – в Симферополе и селе Уютное Сакского района. Их посещают на бесплатной основе 800 детей, также действует ночная хоккейная лига.
В ноябре прошлого года Авербух рассказал
РИА Новости Крым о планах возвести в столице республики большой каток на два ледовых поля.