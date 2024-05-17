https://crimea.ria.ru/20240517/kogda-v-kerchi-postroyat-novyy-ledovyy-katok-1137370562.html

Когда в Керчи построят новый ледовый каток

Когда в Керчи построят новый ледовый каток - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Когда в Керчи построят новый ледовый каток

Строительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T17:45

2024-05-17T17:45

2024-05-17T17:45

илья авербух

сергей аксенов

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ледовый каток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Строительство нового спортивного ледового катка для занятий фигурным катанием, хоккеем и керлингом в Керчи завершится до конца текущего года, а с января 2025 года начнется набор детей в группы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения стройплощадки.Кроме того, по его словам, до конца 2025 года здесь планируется построить плавательный бассейн с профессиональной чашей.Проект реализуется Спортивной школой зимних видов спорта "Наследие", возглавляемой фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом."Это уже третий каток, который мы делаем в Крыму благодаря поддержке главы республики. В Керчи он будет отличаться еще и тем, что здесь будет трибуна для зрителей, также мы предусмотрели дорожку для занятий керлингом. Так что появится три вида спорта", - сказал спортсмен.По инициативе школы "Наследие" в Крыму уже построены два ледовых катка – в Симферополе и селе Уютное Сакского района. Их посещают на бесплатной основе 800 детей, также действует ночная хоккейная лига.В ноябре прошлого года Авербух рассказал РИА Новости Крым о планах возвести в столице республики большой каток на два ледовых поля.

https://crimea.ria.ru/20230324/averbukh-soobschil-ob-otkrytii-vtoroy-shkoly-figurnogo-kataniya-v-krymu--1127756455.html

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илья авербух, сергей аксенов, спорт, керчь, ледовый каток, новости крыма, крым