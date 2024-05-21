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Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 45 вражеских дронов, а также американские и французские ракеты, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T13:39
2024-05-21T13:39
2024-05-21T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 45 вражеских дронов, а также американские и французские ракеты, сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские военные за сутки сбили пять французских авиационных бомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов HIMARS и один "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 беспилотных летательных аппарата, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 114 танков и других боевых бронированных машин, 1306 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 872 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за суткиВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, scalp, himars, рсзо "ольха", всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, потери всу , вооруженные силы россии
Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
Российские системы ПВО уничтожили за сутки 45 беспилотников и 10 западных ракет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 45 вражеских дронов, а также американские и французские ракеты, сообщает во вторник Минобороны России.
"Средствами ПВО в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные за сутки сбили пять французских авиационных бомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов HIMARS и один "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 беспилотных летательных аппарата, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 114 танков и других боевых бронированных машин, 1306 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 872 единицы специальной военной автомобильной техники.
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