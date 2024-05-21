https://crimea.ria.ru/20240521/rabota-pvo-rossii-za-sutki-sbity-45-dronov-vsu-i-amerikanskie-rakety-1137459681.html

Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты

Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты

Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 45 вражеских дронов, а также американские и французские ракеты, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T13:39

2024-05-21T13:39

2024-05-21T13:32

новости сво

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пво

беспилотник (бпла, дрон)

ракеты atacms

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himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 45 вражеских дронов, а также американские и французские ракеты, сообщает во вторник Минобороны России.Кроме того, российские военные за сутки сбили пять французских авиационных бомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов HIMARS и один "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 беспилотных летательных аппарата, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 114 танков и других боевых бронированных машин, 1306 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 872 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила командный состав двух бригад ВСУБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за суткиВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, scalp, himars, рсзо "ольха", всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, потери всу , вооруженные силы россии