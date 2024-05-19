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Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 100 беспилотников, а также ракеты "Точка-У", ATACMS, управляемые авиационные бомбы Hammer,... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T13:57
2024-05-19T13:59
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
himars
авиабомба hammer
рсзо "ольха"
поставки западного оружия украине
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 100 беспилотников, а также ракеты "Точка-У", ATACMS, управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS и "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха".В субботу российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, а над Крымом уничтожили беспилотник.В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три. В Славянске-на-Кубани на территорию НПЗ упали 6 беспилотников. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет, работа предприятия приостановлена. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMSВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиабомба hammer, рсзо "ольха", поставки западного оружия украине, новости сво
Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

Российская ПВО уничтожила 103 беспилотника и 12 ракет ATACMS за сутки – Минобороны

13:57 19.05.2024 (обновлено: 13:59 19.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 100 беспилотников, а также ракеты "Точка-У", ATACMS, управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS и "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета "Точка-У", 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - сказано в сообщении.
Кроме того, уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха".
В субботу российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, а над Крымом уничтожили беспилотник.
В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три.
В Славянске-на-Кубани на территорию НПЗ упали 6 беспилотников. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет, работа предприятия приостановлена.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSАвиабомба HammerРСЗО "Ольха"Поставки западного оружия УкраинеНовости СВО
 
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