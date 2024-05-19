https://crimea.ria.ru/20240519/bolee-100-dronov-vsu-i-12-raket-atacms-unichtozheny-za-sutki-1137395646.html

Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 100 беспилотников, а также ракеты "Точка-У", ATACMS, управляемые авиационные бомбы Hammer,... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T13:57

2024-05-19T13:57

2024-05-19T13:59

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

himars

авиабомба hammer

рсзо "ольха"

поставки западного оружия украине

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388487_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_662ff31d49e6ef5d62562a41798f4d41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 100 беспилотников, а также ракеты "Точка-У", ATACMS, управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS и "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха".В субботу российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, а над Крымом уничтожили беспилотник.В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три. В Славянске-на-Кубани на территорию НПЗ упали 6 беспилотников. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет, работа предприятия приостановлена. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMSВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиабомба hammer, рсзо "ольха", поставки западного оружия украине, новости сво