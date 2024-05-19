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Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске
Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске
Шесть украинских беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом рассказал глава Славянского района Роман... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T10:47
2024-05-19T11:15
кубань
славянск
нпз
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Шесть украинских беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом рассказал глава Славянского района Роман Синяговский.В ночь на 19 мая украинские боевики атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет. По данным Минобороны России, всего над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов ВСУ. По его данным, в результате атак пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать специальные службы.В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиУкраинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известноДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кубань, славянск, нпз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, краснодарский край
Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске

На территорию нефтезавода в Славянске-на-Кубани упало шесть беспилотников ВСУ - власти

10:47 19.05.2024 (обновлено: 11:15 19.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Шесть украинских беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом рассказал глава Славянского района Роман Синяговский.
В ночь на 19 мая украинские боевики атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет. По данным Минобороны России, всего над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов ВСУ.

"В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский", - написал глава района в своем Telegram.
По его данным, в результате атак пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать специальные службы.
В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три.
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КубаньСлавянскНПЗПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиКраснодарский край
 
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