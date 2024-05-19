https://crimea.ria.ru/20240519/stali-izvestny-podrobnosti-ataki-dronov-vsu-na-neftezavod-v-slavyanske-1137389830.html

Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске

Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске

Шесть украинских беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом рассказал глава Славянского района Роман... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T10:47

2024-05-19T10:47

2024-05-19T11:15

кубань

славянск

нпз

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Шесть украинских беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом рассказал глава Славянского района Роман Синяговский.В ночь на 19 мая украинские боевики атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Возгорания на месте ЧП не произошло, пострадавших нет. По данным Минобороны России, всего над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов ВСУ. По его данным, в результате атак пострадавших и жертв нет. На месте продолжают работать специальные службы.В ночь на 19 мая российские ПВО пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России. Над Крымом были уничтожены 9 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один дрон, над Краснодарским краем сбиты 57 беспилотников, над Белгородской областью еще три.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиУкраинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известноДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области

кубань

славянск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, славянск, нпз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, краснодарский край