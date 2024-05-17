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Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – власти

Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – власти - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – власти

Пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинский района. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T09:51

2024-05-17T09:51

2024-05-17T09:52

пожар

туапсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинский района."По последней информации Ситуационного центра Туапсинского района, пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.По данным оперштаба Краснодарского края, возгорание на НПЗ произошло минувшей ночью после падения украинского беспилотника.По информации районной ЕДДС, в результате инцидента никто не пострадал.В ночь на пятницу боевики попытались атаковать и Новороссийск, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев."Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.Ночью российскими военными была отбита массированная атака на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. При этом было частично нарушено электроснабжения из-за падения обломков на подстанцию "Севастополь".15 мая из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор Василий Голубев.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковБольше ста дронов сбиты за ночь над регионами России

туапсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, туапсе, происшествия, обстрелы всу, новости, краснодарский край