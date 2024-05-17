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Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России
Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили массированную атаку украинских боевиков на южные и приграничные регионы РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T07:27
2024-05-17T08:01
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
крым
кубань
краснодарский край
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили массированную атаку украинских боевиков на южные и приграничные регионы РФ. Об этом сообщили в Минобороны.За ночь уничтожены 102 беспилотника над Крымом, Кубанью, Белгородской и Курской областями.Кроме того, в течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные успешно отражают атаку украинских дронов и морских беспилотников на город. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине в пятницу отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.Во время ночной атаки на Кубань, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Он был локализован утром, пострадавших нет. Также в Новороссийске силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков возникли локальные возгорания.
https://crimea.ria.ru/20240517/desyatki-bpla-i-bolee-pyati-morskikh-dronov-unichtozheny-v-sevastopole-za-noch-1137347907.html
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, крым, кубань, краснодарский край, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России

Силы ПВО и ЧФ за ночь уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров

07:27 17.05.2024 (обновлено: 08:01 17.05.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили массированную атаку украинских боевиков на южные и приграничные регионы РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
За ночь уничтожены 102 беспилотника над Крымом, Кубанью, Белгородской и Курской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен пятьдесят один БПЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - сказано в сообщении.

Кроме того, в течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные успешно отражают атаку украинских дронов и морских беспилотников на город. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине в пятницу отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.
Во время ночной атаки на Кубань, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Он был локализован утром, пострадавших нет. Также в Новороссийске силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков возникли локальные возгорания.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераКрымКубаньКраснодарский крайОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы Курской областиКурская областьБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
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