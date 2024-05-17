https://crimea.ria.ru/20240517/bolshe-sta-dronov-sbity-za-noch-nad-regionami-rossii-1137349251.html

Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России

Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили массированную атаку украинских боевиков на южные и приграничные регионы РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T07:27

2024-05-17T07:27

2024-05-17T08:01

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

крым

кубань

краснодарский край

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили массированную атаку украинских боевиков на южные и приграничные регионы РФ. Об этом сообщили в Минобороны.За ночь уничтожены 102 беспилотника над Крымом, Кубанью, Белгородской и Курской областями.Кроме того, в течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные успешно отражают атаку украинских дронов и морских беспилотников на город. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине в пятницу отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.Во время ночной атаки на Кубань, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Он был локализован утром, пострадавших нет. Также в Новороссийске силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков возникли локальные возгорания.

https://crimea.ria.ru/20240517/desyatki-bpla-i-bolee-pyati-morskikh-dronov-unichtozheny-v-sevastopole-za-noch-1137347907.html

крым

кубань

краснодарский край

белгородская область

курская область

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2024

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