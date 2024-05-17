https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-atakovali-kuban-v-tuapse-gorit-neftebaza-1137348166.html

ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза

ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 17.05.2024

ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза

Нефтебаза горит в Туапсе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T06:13

2024-05-17T06:13

2024-05-17T06:21

туапсе

кубань

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

нпз

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a58505f6b348edb6f68a432ac024ddf8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в Туапсе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.В ночь на пятницу боевики попытались атаковать и Новороссийск, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.Ночью российскими военными была отбита массированная атака на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. При этом было частично нарушено электроснабжения из-за падения обломков на подстанцию "Севастополь".15 мая из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор Василий Голубев.

https://crimea.ria.ru/20240511/18-ochagov-pozhar-na-neftebaze-v-rovenkakh-likvidirovan-1137190914.html

туапсе

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, кубань, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, нпз, обстрелы всу, новости