ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
В Туапсе горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника ВСУ
06:13 17.05.2024 (обновлено: 06:21 17.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в Туапсе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.
"По информации ЕДДС Туапсинского района, в результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказано в сообщении.
В ночь на пятницу боевики попытались атаковать и Новороссийск, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.
Ночью российскими военными была отбита массированная атака на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. При этом было частично нарушено электроснабжения из-за падения обломков на подстанцию "Севастополь".
15 мая из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор Василий Голубев.