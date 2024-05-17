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ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
Нефтебаза горит в Туапсе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T06:13
2024-05-17T06:21
туапсе
кубань
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
нпз
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в Туапсе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.В ночь на пятницу боевики попытались атаковать и Новороссийск, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.Ночью российскими военными была отбита массированная атака на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. При этом было частично нарушено электроснабжения из-за падения обломков на подстанцию "Севастополь".15 мая из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор Василий Голубев.
https://crimea.ria.ru/20240511/18-ochagov-pozhar-na-neftebaze-v-rovenkakh-likvidirovan-1137190914.html
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туапсе, кубань, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, нпз, обстрелы всу, новости
ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза

В Туапсе горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника ВСУ

06:13 17.05.2024 (обновлено: 06:21 17.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в Туапсе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Отмечается, что утром 17 мая Туапсинский район был атакован двумя дронами.
"По информации ЕДДС Туапсинского района, в результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказано в сообщении.
В ночь на пятницу боевики попытались атаковать и Новороссийск, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.
Ночью российскими военными была отбита массированная атака на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Пострадавших нет. При этом было частично нарушено электроснабжения из-за падения обломков на подстанцию "Севастополь".
15 мая из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор Василий Голубев.
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ТуапсеКубаньКраснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарНПЗОбстрелы ВСУНовости
 
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