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Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области
Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области
Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T06:47
2024-05-15T06:47
2024-05-15T07:47
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор.В марте из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской бласти из эксплуатации вывели два энергоблока.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ростовская область
Материал дополняется
Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области
Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ
06:47 15.05.2024 (обновлено: 07:47 15.05.2024)