https://crimea.ria.ru/20240515/dva-vzryva-proizoshlo-na-toplivnoy-baze-v-rostovskoy-oblasti-1137285114.html

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области

Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T06:47

2024-05-15T06:47

2024-05-15T07:47

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет, уточнил губернатор.В марте из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской бласти из эксплуатации вывели два энергоблока.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область