https://crimea.ria.ru/20240512/pozhar-vspykhnul-na-volgogradskom-neftezavode-posle-padeniya-bespilotnika-1137202169.html

Пожар вспыхнул на Волгоградском нефтезаводе после падения беспилотника

Пожар вспыхнул на Волгоградском нефтезаводе после падения беспилотника - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Пожар вспыхнул на Волгоградском нефтезаводе после падения беспилотника

На Волгоградском нефтезаводе в ночь на воскресенье произошел пожар в результате падения беспилотника и последующего взрыва. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T06:29

2024-05-12T06:29

2024-05-12T06:31

нпз

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На Волгоградском нефтезаводе в ночь на воскресенье произошел пожар в результате падения беспилотника и последующего взрыва. Об этом сообщает администрация области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.В настоящее время пожар ликвидирован, жертв нет, уточняют местные власти.10 мая из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории НПЗ в Калужской области, горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских боевиков на российские НПЗ.В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие предприятия создают угрозу ситуации в мировой энергетике.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийПентагон: удары по гражданским объектам в России – решение КиеваНа НПЗ в Самарской области произошел пожар

волгоградская область

волгоград

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нпз, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости, всу (вооруженные силы украины)