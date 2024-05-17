https://crimea.ria.ru/20240517/sevastopol-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1137350865.html

Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу

Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу

В Севастополе специалисты продолжают восстановительные работы на подстанции после ночной атаки ВСУ, в результате которой сотни улиц города остались без света... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T09:19

2024-05-17T09:19

2024-05-17T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты продолжают восстановительные работы на подстанции после ночной атаки ВСУ, в результате которой сотни улиц города остались без света. Из-за перебоев с электричеством в школах и садах объявлен выходной. Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.Атака БПЛА на СевастопольВ ночь на пятницу военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на Севастополь. Дроны сбивали с помощью стрелкового оружия. По информации губернатора Михаила Развожаева, обошлось без пострадавших.Обломки сбитых БПЛА упали на электроподстанцию, в связи с чем у жителей разных районов города погас свет."Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения", - написал он ночью в своем Telegram.Данные Минобороны об атаке на СевастопольДежурными средствами ПВО над территорией Крымского полуострова уничтожен и перехвачен 51 беспилотник. Кроме того, в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.Еще 44 вражеских дрона сбиты над территорией Краснодарского края, шесть над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.Отмена занятий в школах и садахИз-за ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции "Севастополь" и отключений света в пятницу отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.Отключения света в СевастополеСотни улиц Севастополя и около 20 пригородных сел региона остались без света. Введен график временного отключения, сообщили в "Севастопольэнерго"."График временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя введен в полном объеме до окончания аварийно-восстановительных работ", - уточнили на предприятии.На данный момент подача электроэнергии прекращена на улицах: Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, Береговая, Инженерная балка, Эскадренная, Людмилы Бобковой, Инженерная пристань, а также на мысе Херсонес, в бухте Казачья и бухте Куриная, в Балке Бермана и на улице 7 км Балаклавского шоссе.Также света на будет на улицах Котляревского, Коцюбинского, Урожайная, на бульваре Гидронавтов, Тайфунной, Шукшина, Комдива Ласкина, 10 км Балаклавского шоссе, Новикова, Сапунгорской, Бирюзовой, Изумрудной, Морпортовской, Штурвальной, на бульваре Античный, Археологической, 5 км Балаклавского шоссе, Виктора Янова, Авиационной и Приморской Армии. Полный перечень попадающих под отключение улиц опубликован здесь.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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