https://crimea.ria.ru/20240517/dve-sotni-ulits-sevastopolya-i-sela-ostalis-bez-sveta-iz-za-ataki-vsu-1137350561.html

Две сотни улиц Севастополя и села остались без света из-за атаки ВСУ

Две сотни улиц Севастополя и села остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Две сотни улиц Севастополя и села остались без света из-за атаки ВСУ

В Севастополе, а также в пригородных селах региона, введен график временного отключения электроэнергии после ночной атаки ВСУ. Об этом в пятницу утром сообщили... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T09:09

2024-05-17T09:09

2024-05-17T09:09

севастополь

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

отключение электроэнергии

происшествия

севастопольэнерго

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе, а также в пригородных селах региона, введен график временного отключения электроэнергии после ночной атаки ВСУ. Об этом в пятницу утром сообщили в "Севастопольэнерго".График временного отключения электроэнергии на территории города введен в полном объеме до окончания аварийно-восстановительных работ, уточнили на предприятии.В общей сложности без света остались больше двухсот улиц и около двух десятков сел, а также поселок Ласпи.По данным "Севастопольэнерго", подача электроэнергии прекращена на улицах: Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, Береговая, Инженерная балка, Эскадренная, Людмилы Бобковой, Инженерная пристань, а также на мысе Херсоне, в бухте Казачья и бухте Курина, в Балке Бермана и на улице 7 км Балаклавского шоссе.Также света на будет на улицах Котляревского, Коцюбинского, Урожайная, про. Компасный, на бульваре Гидронавтов, Тайфунной, Шукшина, Комдива Ласкина, 10 км Балаклавского шоссе, Новикова, Сапунгорской, Бирюзовой, Изумрудной, Морпортовской, Штурвальной, на бульваре Античный, Археологической, 5 км Балаклавского шоссе, Виктора Янова, Авиационной и Приморской Армии.Временное отключение электроэнергии затронуло абонентов по Фиолентовскому шоссе, улицах Генерала Мельника и по проспекту Генерала Мельника, а также по улицам Колодкина, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетной, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича и по переулку Терракотовый.В поселке Дергачи, по улицам Радарная, на проспекте Победы и на улице Раенко также нет света, обесточен Инкерманский завод марочных вин.Кроме того, электроэнергия отсутствует на улицах Вакуленчука, Руднева, Шостака, Репина, Воронежская, Декабристов, Тульская, Ручьевая, Дмитрия Ульянова, Ерошенко, Древняя, пл. 50 лет СССР, Восточная, Леси Украинки, Сладкова, Ректорская, Учительская, 1-й готский проезд, 2-й готский проезд, Готская, Молодых строителей, Адмирала Фадеева, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, нет света также в бухте Стрелецкой. А также по улицам: Бориса Михайлова, Камышовая, Пролетарская, Сейнерская, Ставковая, Маршала Крылова, Маршала Блюхера, Правды, Борисова, Маячная, Колобова, Тараса Шевченко, Павла Корчагина, Летчиков, Щитовая, Парковая, Челнокова, Крепостное шоссе, Читинская, Жасминная, Усадебная, Февральская, Рыбаков, Александра Маринеско, Александра Косарева, Летчиков, Александра Маринеско, Стахановцев, Хрусталева, Токарева, Куликово поле, Курганная, Шабалина, Соловьева, Маршала Бирюзова, Маршала Бирюзова, Николая Саввы, Николая Музыки Промышленная, Индустриальная, 3-й км Балаклавского шоссе, Коробкова, Короленко, Кочубея, Дундича, Федько, Ватутина, Гражданская, Олега Кошевого, Пархоменко, Сергея Лазо, Террасная, Парковая, Адмирала Фадеева, а также в прилегающих переулках и на проспектах Героев Сталинграда, Античный, Генерала Острякова.Жители сел Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Родниковое, Гончарное, Резервное, Кизиловое, а также поселка Ласпи также остались без света.Нет света в поселке Октябрь, Штурмовое, в ЗАО Софьи Перовской. Электричество отсутствует на улицах: Аллы Оношко, Вишневая, Кряжева, Некрасова, Переяславская, Тельмана, Мазуренко, Украинская, Александера, Каховская, Волочаевская, Казарского, Чехова, Смоленская, Запорожская, Потемкинцев, Мекензиевы Горы, Энергетиков, Облепиховая, Приветливая, Тростниковая, Дорожная, Миндальная, Мищенко, Путейская, Центральная, Грибная, Облепиховая, Голландия, Шубиковая, а также на прилегающих переулках.Жители сел Любимовка и Фруктовое остались без света, временно прекращена подача электричества для абонентов, проживающих по улицам Софьи Перовской, Челюскинцев, Батарейная, Южногородская, Новая, Федоровская, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, 1-я линия, Федоровская, 2-я линия, Курчатова, а также в бухте Голландия и на прилегающих переулках.В ночь на пятницу российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Обошлось без пострадавших. По данным губернатора города Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. Власти города приняли решение отменить занятия в школах и детских садах после ночной массированной атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковВ Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметыПод Севастополем уничтожат взрывоопасный предмет после ракетной атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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