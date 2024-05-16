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Под Севастополем уничтожат взрывоопасный предмет после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Под Севастополем уничтожат взрывоопасный предмет после ракетной атаки ВСУ
Под Севастополем уничтожат взрывоопасный предмет после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Под Севастополем уничтожат взрывоопасный предмет после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе на полигоне у горы Кара-Коба специалисты уничтожат взрывоопасный предмет, который был обнаружен после ракетной атаки. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T16:42
2024-05-16T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе на полигоне у горы Кара-Коба специалисты уничтожат взрывоопасный предмет, который был обнаружен после ракетной атаки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Работы запланированы с 17:00 до 18:00.Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в ночь на четверг. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях.По информации Развожаева, в одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомобиль. Во втором садовом товариществе поврежден один дом – взрывной волной разбито шесть окон. Пострадавших нет.По данным Минобороны, всего в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет. Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов КрымаВ Севастополе осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома
https://crimea.ria.ru/20240515/postradavshim-ot-obstrela-vsu-v-sevastopole-vyplatyat-bolee-32-mln-rubley-1137305246.html
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севастополь, михаил развожаев, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, атаки всу на крым, гу мчс россии по севастополю, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Под Севастополем уничтожат взрывоопасный предмет после ракетной атаки ВСУ

Обнаруженный после ракетной атаки на Севастополь взрывоопасный предмет уничтожат в четверг

16:42 16.05.2024 (обновлено: 16:45 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе на полигоне у горы Кара-Коба специалисты уничтожат взрывоопасный предмет, который был обнаружен после ракетной атаки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
Работы запланированы с 17:00 до 18:00.
"Сотрудники севастопольского управления МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение взрывоопасного предмета, обнаруженного в Любимовке после ракетной атаки. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал он в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в ночь на четверг. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях.
По информации Развожаева, в одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомобиль. Во втором садовом товариществе поврежден один дом – взрывной волной разбито шесть окон. Пострадавших нет.
По данным Минобороны, всего в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет. Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.
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