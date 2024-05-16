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11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024
11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
Морская авиация ВМФ уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T15:43
2024-05-16T15:50
министерство обороны рф
атаки всу на крым
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черное море
безопасность республики крым и севастополя
вмф
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Морская авиация ВМФ уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота России.В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУВ Крыму предотвращен теракт на железной дороге – ФСБШесть дронов ВСУ ликвидированы ночью над Крымом
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, вмф, безэкипажные катера, новости крыма
11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

Минобороны: 11 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма

15:43 16.05.2024 (обновлено: 15:50 16.05.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Морская авиация ВМФ уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 14.00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины", - сказано в сообщении.
Они были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота России.
В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
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