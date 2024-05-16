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Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ
Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ
В Севастополе комиссии по оценке ущерба начали обходы домов, поврежденных в результате ночной ракетной атаки ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T10:42
2024-05-16T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе комиссии по оценке ущерба начали обходы домов, поврежденных в результате ночной ракетной атаки ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в ночь на четверг. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях.О повреждениях домовПо информации губернатора, в одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомобиль. Во втором садовом товариществе поврежден один дом – взрывной волной разбито шесть окон. Пострадавших нет.О сбитых ракетах и БПЛАВ Минобороны сообщили, что в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет."15 мая около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крыма", - проинформировали в ведомстве.Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина планировала ударить по системе ПВО у Крымского мостаВ Севастополе отразили атаку ВСУ Над Крымом сбиты 5 ракет ATACMS
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, михаил развожаев, министерство обороны рф
Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ

Что происходит в Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ

10:42 16.05.2024 (обновлено: 10:46 16.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе комиссии по оценке ущерба начали обходы домов, поврежденных в результате ночной ракетной атаки ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в ночь на четверг. Около 23 часов в городе отработали системы противовоздушной обороны. Позже губернатор Севастополя сообщил о сбитых воздушных целях.
"Что касается сегодняшней ночной атаки: повреждены несколько домов, муниципальные комиссии утром начали обходы, чтобы зафиксировать повреждения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
О повреждениях домов
По информации губернатора, в одном из ТСН на Северной стороне Севастополя осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомобиль. Во втором садовом товариществе поврежден один дом – взрывной волной разбито шесть окон. Пострадавших нет.

"Никто из людей не пострадал. Это главное", - подчеркнул Михаил Развожаев.

О сбитых ракетах и БПЛА
В Минобороны сообщили, что в ночь на четверг над территорией Крымского полуострова были сбиты пять оперативно-тактических ракет.
"15 мая около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крыма", - проинформировали в ведомстве.
Позже над полуостровом были нейтрализованы шесть украинских беспилотников – четыре уничтожены и два перехвачены.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
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СевастопольКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОМихаил РазвожаевМинистерство обороны РФ
 
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