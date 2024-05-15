https://crimea.ria.ru/20240515/v-sevastopole-otrazili-ataku-vsu-1137314818.html

В Севастополе отразили атаку ВСУ

В Севастополе отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Севастополе отразили атаку ВСУ

Вооруженные силы России отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T23:21

2024-05-15T23:21

2024-05-15T23:28

севастополь

михаил развожаев

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе сигнал воздушной тревоги был запущен в 22:56 и звучал 20 минут. Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты несколько воздушных целей. Крымский мост по-прежнему закрыт для проезда.Глава региона призвал севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. По данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Утром губернатор предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.

https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма