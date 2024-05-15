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В Севастополе отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Севастополе отразили атаку ВСУ
В Севастополе отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Севастополе отразили атаку ВСУ
Вооруженные силы России отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T23:21
2024-05-15T23:28
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
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пво
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе сигнал воздушной тревоги был запущен в 22:56 и звучал 20 минут. Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты несколько воздушных целей. Крымский мост по-прежнему закрыт для проезда.Глава региона призвал севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. По данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Утром губернатор предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.
https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе отразили атаку ВСУ

Повреждений гражданской инфраструктуры после атаки ВСУ на Севастополь не зафиксировано

23:21 15.05.2024 (обновлено: 23:28 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНочные дороги Севастополя
Ночные дороги Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В городе сигнал воздушной тревоги был запущен в 22:56 и звучал 20 минут. Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты несколько воздушных целей. Крымский мост по-прежнему закрыт для проезда.
"Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram.
Глава региона призвал севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. По данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Утром губернатор предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 22:07Радио "Спутник в Крыму"
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СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымПроисшествияПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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