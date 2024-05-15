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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T23:15
2024-05-15T23:18
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
михаил развожаев
безопасность
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.В среду сирена была запущена в городе в 22:56 и звучала 20 минут.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, безопасность, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

23:15 15.05.2024 (обновлено: 23:18 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
В среду сирена была запущена в городе в 22:56 и звучала 20 минут.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
СевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасностьВоздушная тревога в Севастополе
 
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