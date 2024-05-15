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С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти - РИА Новости Крым, 15.05.2024
С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
В ходе ночной атаки на Севастополь со стороны ВСУ гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:39
2024-05-15T16:44
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
ракеты atacms
общество
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В ходе ночной атаки на Севастополь со стороны ВСУ гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города в среду.Первый замгубернатора Алексей Парикин отметил, что к настоящему времени собраны все суббоеприпасы, которые оказались на улицах после обстрела. Он отметил, что горожане очень ответственно отнеслись к данному вопросу и при обнаружении опасных находок немедленно обращались в 112.Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет.Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.После отражения атаки севастопольцев предупредили о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасыРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в СевастополеМассированная атака на регионы России отражена в ночь на среду
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, ракеты atacms, общество, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма
С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти

Все несдетонировавшие суббоеприпасы убраны с улиц Севастополя и уничтожаются - власти

16:39 15.05.2024 (обновлено: 16:44 15.05.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПосле сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74
После сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В ходе ночной атаки на Севастополь со стороны ВСУ гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города в среду.
"По событиям прошлой ночи гражданские объекты не пострадали, обращений не было", - сказал Развожаев.
Первый замгубернатора Алексей Парикин отметил, что к настоящему времени собраны все суббоеприпасы, которые оказались на улицах после обстрела. Он отметил, что горожане очень ответственно отнеслись к данному вопросу и при обнаружении опасных находок немедленно обращались в 112.
"К настоящему времени все суббоеприпасы в Севастополе собраны и уничтожаются", – подчеркнул Парикин.
Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет.
Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.
После отражения атаки севастопольцев предупредили о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов.
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СевастопольАтаки ВСУ на КрымПроисшествияСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMSРакеты ATACMSОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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