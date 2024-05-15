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С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти - РИА Новости Крым, 15.05.2024
С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
В ходе ночной атаки на Севастополь со стороны ВСУ гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:39
2024-05-15T16:39
2024-05-15T16:44
севастополь
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В ходе ночной атаки на Севастополь со стороны ВСУ гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города в среду.Первый замгубернатора Алексей Парикин отметил, что к настоящему времени собраны все суббоеприпасы, которые оказались на улицах после обстрела. Он отметил, что горожане очень ответственно отнеслись к данному вопросу и при обнаружении опасных находок немедленно обращались в 112.Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет.Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.После отражения атаки севастопольцев предупредили о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасыРакеты сбиты над аэродромом Бельбек в СевастополеМассированная атака на регионы России отражена в ночь на среду
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
Все несдетонировавшие суббоеприпасы убраны с улиц Севастополя и уничтожаются - власти
16:39 15.05.2024 (обновлено: 16:44 15.05.2024)