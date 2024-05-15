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В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы
В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы
В Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:49
2024-05-15T10:55
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
атаки всу на крым
севастополь
михаил развожаев
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В ночь на среду Крымский полуостров подвергся ракетной атаке. В Севастополе отработала система ПВО – военные уничтожили воздушные цели. Позже в Минобороны сообщили, что над полуостровом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS."После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию суббоеприпасов и призвал жителей и гостей города не приближаться к ним, а сообщать о таких находках по номеру 112.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в СевастополеМассированная атака на регионы России отражена в ночь на среду
https://crimea.ria.ru/20240430/subboepripas-m74-ot-rakety-atacms--chto-eto-i-chem-opasen-1136958971.html
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суббоеприпас м74 от ракеты atacms, атаки всу на крым, севастополь, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

Развожаев: в Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

10:49 15.05.2024 (обновлено: 10:55 15.05.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПосле сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74
После сбития ракет ATACMS в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе после ночной ракетной атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
В ночь на среду Крымский полуостров подвергся ракетной атаке. В Севастополе отработала система ПВО – военные уничтожили воздушные цели. Позже в Минобороны сообщили, что над полуостровом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.
"После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографию суббоеприпасов и призвал жителей и гостей города не приближаться к ним, а сообщать о таких находках по номеру 112.
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