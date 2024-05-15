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Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду

Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду

В ночь на среду несколько регионов России были атакованы киевским режимом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T07:27

2024-05-15T07:27

2024-05-15T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду несколько регионов России были атакованы киевским режимом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сказано в сообщении ведомства.Над Крымом были сбиты 10 ракет ATACMS.Двое мирных жителей пострадали в результате атаки киевского режима на Белгородскую область.Накануне над Белгородской областью была сбита французская авиабомба Hammer.Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва.

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белгородская область

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украина

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2024

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министерство обороны рф, новости, курская область, белгородская область, брянская область, украина, россия, пво