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Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду
Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду
В ночь на среду несколько регионов России были атакованы киевским режимом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду несколько регионов России были атакованы киевским режимом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сказано в сообщении ведомства.Над Крымом были сбиты 10 ракет ATACMS.Двое мирных жителей пострадали в результате атаки киевского режима на Белгородскую область.Накануне над Белгородской областью была сбита французская авиабомба Hammer.Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва.
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министерство обороны рф, новости, курская область, белгородская область, брянская область, украина, россия, пво
Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду

Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду – Минобороны

07:27 15.05.2024 (обновлено: 07:43 15.05.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду несколько регионов России были атакованы киевским режимом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сказано в сообщении ведомства.
"Дежурными средствами ПВО две ПРР "Харм", две УАБ "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, также пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области", – уточнили в Минобороны.
Над Крымом были сбиты 10 ракет ATACMS.
Двое мирных жителей пострадали в результате атаки киевского режима на Белгородскую область.
Накануне над Белгородской областью была сбита французская авиабомба Hammer.
Из-за атаки беспилотников на топливной базе в Ростовской области прогремело два взрыва.
 
Министерство обороны РФНовостиКурская областьБелгородская областьБрянская областьУкраинаРоссияПВО
 
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Заголовок открываемого материала
07:27Массированна атака на регионы России отражена в ночь на среду
07:1810 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны
06:53Прямое попадание снаряда в дом в Белгородской области – есть пострадавшие
06:47Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области
06:19Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы
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