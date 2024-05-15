https://crimea.ria.ru/20240515/pryamoe-popadanie-snaryada-v-dom-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshie-1137285162.html

Прямое попадание снаряда в дом в Белгородской области – есть пострадавшие

Прямое попадание снаряда в дом в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Прямое попадание снаряда в дом в Белгородской области – есть пострадавшие

Двое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки киевского режима на Белгородскую область. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T06:53

2024-05-15T06:53

2024-05-15T07:45

белгородская область

новости

вячеслав гладков

белгород

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки киевского режима на Белгородскую область. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.Несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу, сообщил глава региона.Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил глава региона. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара.В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, сообщил Гладков.Накануне над Белгородской областью была сбита французская авиабомба Hammer.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого дома стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Во вторник количество жертв теракта увеличилось до 17 человек.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, белгород, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области