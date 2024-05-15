Прямое попадание снаряда в дом в Белгородской области – есть пострадавшие
Двое мирных жителей пострадали после попадания снаряда в дом в Белгородской области
06:53 15.05.2024 (обновлено: 07:45 15.05.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки киевского режима на Белгородскую область. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.
Несколько воздушных целей были сбиты на подлете к городу, сообщил глава региона.
"По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом – два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги", – написал Гладков в своем ТГ-канале.
Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, уточнил глава региона. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, сообщил Гладков.
Накануне над Белгородской областью была сбита французская авиабомба Hammer.
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого дома стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.
В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
Во вторник количество жертв теракта увеличилось до 17 человек.