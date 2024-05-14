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Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer
Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область французской управляемой авиабомбой Hammer. Российские ПВО уничтожили воздушную цель, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T21:18
2024-05-14T21:18
обстрелы белгородской области
белгородская область
авиабомба hammer
пво
министерство обороны рф
происшествия
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Белгородскую область французской управляемой авиабомбой Hammer. Российские ПВО уничтожили воздушную цель, сообщили в Минобороны.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.После этой атаки в регионе уже трижды объявлялась ракетная опасность.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого дома стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Во вторник количество жертв теракта увеличилось до 17 человек.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, авиабомба hammer, пво, министерство обороны рф, происшествия, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков
Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer

Силы ПВО сбили над Белгородской областью французскую авиабомбу Hammer и украинский дрон

21:18 14.05.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Белгородскую область французской управляемой авиабомбой Hammer. Российские ПВО уничтожили воздушную цель, сообщили в Минобороны.
"С 18.00 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО французская управляемая авиабомба Hammer и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады", - написал он в Telegram.
После этой атаки в регионе уже трижды объявлялась ракетная опасность.
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого дома стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.
В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
Во вторник количество жертв теракта увеличилось до 17 человек.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьАвиабомба HammerПВОМинистерство обороны РФПроисшествияПоставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав Гладков
 
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