https://crimea.ria.ru/20240514/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbita-frantsuzskaya-aviabomba-hammer-1137279432.html

Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer

Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область французской управляемой авиабомбой Hammer. Российские ПВО уничтожили воздушную цель, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T21:18

2024-05-14T21:18

2024-05-14T21:18

обстрелы белгородской области

белгородская область

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пво

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происшествия

поставки западного оружия украине

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Белгородскую область французской управляемой авиабомбой Hammer. Российские ПВО уничтожили воздушную цель, сообщили в Минобороны.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.После этой атаки в регионе уже трижды объявлялась ракетная опасность.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого дома стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Во вторник количество жертв теракта увеличилось до 17 человек.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, авиабомба hammer, пво, министерство обороны рф, происшествия, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков