Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer
Силы ПВО сбили над Белгородской областью французскую авиабомбу Hammer и украинский дрон
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Белгородскую область французской управляемой авиабомбой Hammer. Российские ПВО уничтожили воздушную цель, сообщили в Минобороны.
"С 18.00 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО французская управляемая авиабомба Hammer и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады", - написал он в Telegram.
После этой атаки в регионе уже трижды объявлялась ракетная опасность.
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого дома стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.
В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
Во вторник количество жертв теракта увеличилось до 17 человек.